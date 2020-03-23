Koronavirüs: Ölü sayısının bir ayda 5476'ya ulaştığı İtalya'da 'kritik hafta'
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Koronavirüs, İtalya, Dünya
BBC

Koronavirüs: Ölü sayısının bir ayda 5476'ya ulaştığı İtalya'da 'kritik hafta'

Koronavirüs ölümlerinin yaklaşık bir ayda 5476'ya ulaştığı İtalya'da, karantina tedbirlerinin üzerinden 2 hafta geçmesi nedeniyle bu hafta "kritik" olarak değerlendiriliyor.

23.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:00
Koronavirüs: Ölü sayısının bir ayda 5476'ya ulaştığı İtalya'da 'kritik hafta'

Koronavirüs ölümlerinin yaklaşık bir ayda 5476'ya ulaştığı İtalya'da, karantina tedbirlerinin üzerinden 2 hafta geçmesi nedeniyle bu hafta "kritik" olarak değerlendiriliyor.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Franco Locatelli, karantina tedbirlerinin ilk sonuçlarının 2-3 haftadan itibaren görülmeye başlamasını beklediklerini söyledi. Locatelli dün yaptığı açıklamada "Bu nedenle gelecek hafta kritik olacak. Eğilimin tersine dönme sinyali göstermesini bekliyoruz" dedi.

Seyahat kısıtlamaları, okulların, mağazaların kapatılması gibi tedbirler içeren karantina kuralları ilk olarak kuzey bölgelerde, ardından da 10 Mart'tan itibaren ülke genelinde uygulanmaya başlamıştı.

İtalya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaştığı en zor kriz olan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin en az 3 Nisan'a kadar uygulamada kalması planlanıyor.

İtalya'da son olarak dün açıklanan yeni ölüm ve vaka sayıları, önceki güne göre daha azdı. Ülkede yeni veriler her akşamüstü düzenlenen basın toplantısıyla açıklanıyor. Cumartesi akşamı açıklanan veriler, bir günde 793 ölüm yaşandığını gösteriyordu. Pazar akşamı yapılan son açıklamaya göre ise son 24 saatte ölü sayısındaki artış önceki güne göre 142 azalarak 651 oldu.

Koronavirüsten ilk ölümün 21 Şubat'ta yaşandığı İtalya'da dün açıklanan verilere göre ölü sayısı 5476'ya ulaşmış durumda. Bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı da 59 bin 138 oldu.

Başbakan: Bunlar en zor günler

Ölü sayısındaki artışın azalmasında bir eğilimden söz etmek için henüz erken olsa da bugünkü gazeteler bu düşüşü baş sayfalarından verdi.

Başbakan Giuseppe Conte de La Stampa gazetesine verdiği mülakatta, karantinanın bitmesi öngörülen 3 Nisan'dan sonra ne olacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bunu söylemek için erken. Bunlar en zor günler olacak, hala salgının en akut safhasına ulaşmadık, sayılar artmaya devam edecek. Tedbirlerin etkilerini önümüzdeki günlerde bekliyoruz."

Conte, karantina tedbirlerinin etkili olabilmesi için herkesin işbirliği ve çabasına ihtiyaç duyulduğunu da vurguladı ve "Ülkenin toplumsal ve ekonomik istikrarı söz konusu" dedi.





Başbakan Conte tarafından dün gece imzalanan bir kararnameyle, temel ihtiyaç dışında üretim yapan fabrikaların da kapatılmasına karar verildi. Fabrikalara bu kapatma kararını uygulamak için 25 Mart'a kadar süre tanındı.

Fabrikaların kapatılması üzerine çalışanların başka bölgelere gitmesini önlemek amacıyla, zaruri olmayan şehirler arası ulaşım da yasaklandı.

Daha önce 25 Mart'a kadar geçerli olması planlanan tedbirlerin süresi de 3 Nisan'a uzatılarak tüm karantina uygulamalarının hedef tarihi olarak 3 Nisan belirlendi. Ancak bu tarihin daha sonra uzatılması muhtemel görülüyor.





BBC

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