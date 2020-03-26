Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi Uzun bir süredir yurt dışında yaşayan oyuncu Serel Yereli, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamadığı için geceliğiyle evinin penceresinde oturarak poz verdi.

Geçtiğimiz sene verdiği üstsüz pozlarıyla gündemden düşmeyen 24 yaşındaki Serel Yereli, sosyal medya hesabındaki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Oyuncu, salgın nedeniyle dışarı çıkamadığı için pencerenin önüne oturarak poz verdi.

PENCERE ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Türkiye'den Londra'ya taşınan ve orada çeşitli eğitimler alan Serel Yereli, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbir almak için evinden dışarı çıkmıyor. Hava almak için dışarı çıkamayan oyuncu çözümü oturduğu evin penceresine çıkmakta buldu. Yereli, beyaz mini geceliğiyle verdiği pozları da Instagram'dan takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

SALGIN NEDENİYLE KLİP ÇEKİMLERİNİ İPTAL ETTİ

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapan Yereli, 'Fikret Şeneş Şarkıları - Kimler Geldi Kimler Geçti' albümü için seslendirdiği 'Bambaşka Biri' şarkısına 8 Şubat'ta başlayan ve 25 Şubat'a kadar devam edecek olan Venedik Maske Festivali'nde klip çekecekti. Ancak Yereli, Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve tüm dünyaya korku salan koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerini iptal etti.