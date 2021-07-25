Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti
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Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti

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Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden şarkıcı Alişan, son yaptığıyla yine yürekleri paramparça etti. Her gün kardeşinin mezarına gidip dua okuyan Alişan, o günden beri kardeşini yalnız bırakmıyor.

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tektaş kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

ALİŞAN CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Alişan, taziyeleri kabul ederken de ayakta durmakta güçlük çekmişti. Kardeşinin cenaze bilgilerinin anons edildiğini duyan Alişan, Selçuk Tektaş'ın adının okunduğu anda gözyaşlarına boğularak tabuta sarılmıştı.

"ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan kardeşinin fotoğrafını paylaşan Alişan, "Ağabeyim bizi öksüz bıraktın gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın, her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu; Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet. Seni çok seviyorum ağabeyim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum, Allah'ım mekanını cennet eylesin inşallah..." demişti.

Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti

HER GÜN KARDEŞİNİNİ MEZARINA GİDİYOR

Magazinburada'nın haberine göre; son yolculuğuna Feriköy Mezarlığı'nda uğurlanan Selçuk Tektaş'ı o günden beri yalnız bırakmayan Alişan, her gün kardeşinin mezarı başına giderek dua ediyor.

Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti
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