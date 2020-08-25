Koronavirüs nedeniyle kapatılan Nürnberg Başkonsolosluğu yeniden açılıyor Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğunda bazı çalışanlarında koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 2 hafta süre ile kapatılan konsolosluk binasının 31 Ağustos tarihinde alınan bazı tedbirler içinde yeniden açılacağı bildirildi.

Türkiye 'nin Nürnberg Başkonsolosluğunda bazı çalışanlarında koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 2 hafta süre ile kapatılan konsolosluk binasının 31 Ağustos tarihinde alınan bazı tedbirler içinde yeniden açılacağı bildirildi.

Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğunda bazı çalışanlarında koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 2 hafta süre ile kapatılan konsolosluk binasının 31 Ağustos tarihinde alınan bazı tedbirler içinde yeniden açılacağı bildirildi. Önlemler kapsamında, Başkonsoloslukta işlem yaptırmak isteyenlerin www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu almaları gerekiyor. Bina içerisine yalnızca işlem sahipleri kabul edileceği de bildirildi.

RANDEVU SAATİNDEN 10 DAKİKA ÖNCE OLMA ŞARTI ARANACAK

İşlem yaptıracak kişilerin randevu saatinden en erken 10 dakika önce bina içerisine kabul edileceği belirtilirken, semptom belirtisi gösteren ziyaretçiler bina içerisine kabul edilmeyecek. Aynı zamanda bina içerisinde bulunanların da süre boyunca maske kullanımına, sosyal mesafe ve diğer hijyen kurallarına özen göstermelerinin beklendiği de ifade edildi.

E- POSTA ÜZERİNDEN İRTİBATA GEÇİLEBİLECEK

İlave bilgi talepler için konsulat.nuernberg@mfa.gov.tr e-posta adresi üzerinden Başkonsoloslukla irtibata geçilebilecek. Ayrıca, konsolosluk işlemlerine dair her türlü bilgi ve yardım için 7/24 hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezine ?+49 30 30 80 70 90 numaralı telefondan ücretsiz ulasılabilecek. Başkonsolos Serdar Deniz, "Gerek ülkemiz ve Almanya'yı gerek bütün insanlığı tehdit eden bu küresel salgının ortadan kaldırılması yönünde sarf edilen çabaların kısa zamanda sonuç vermesini ve hiçbir kısıtlamaya tabi tutmak zorunda kalmadan siz kıymetli vatandaşlarımıza huzurlu bir ortamda daha etkin hizmet vermeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

- Rnberg

Kaynak: DHA