Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti Suudi Arabistan kısa bir süre önce koronavirüs gerekçesiyle Kabe'yi ibadete kapatmış ve dezenfekte çalışmaları yürütmüştü. Bu çalışmalar yürütülürken bir Türk umreci boş kalan Kabe'yi ebabil kuşlarının tavaf ettiği anları görüntüledi.

Suudi Arabistan, yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kâbe'deki tavaf ve sa'y alanlarının kapatmıştı, Mescid-i Haram'da sadece namaz kılınacağını duyurmuştu. Bu kararın ardından Kabe'de tüyleri diken diken eden bir görüntü kayda geçti. Boş kalan Kabe'nin, ebabil kuşları tarafından tavaf edildiği görüldü.

TÜRK UMRECİ GÖRÜNTÜLEDİ

Kabe'nin ibadete kapatılmasının ardından bölgede bulunan bir Türk umreci, ebabil kuşlarının Kabe'yi uzun bir süre tavaf ettiği görüntüleri kayda aldı. Görüntüleri izleyenler, Kabe'nin hiç bir zaman yalnız kalmayacağına bir kez daha şahitlik ettiler.