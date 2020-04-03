Koronavirüs nedeniyle hizmete ara veren kafeler, tadilata girdi Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak hizmete ara veren kafelerde, restoranlarda ve bazı işletmelerde tadilat dönemi başladı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak hizmete ara veren kafelerde, restoranlarda ve bazı işletmelerde tadilat dönemi başladı.

Kovid-19'un Türkiye'de ilk görüldüğü günden itibaren başlatılan "Evde kal" çağrılarına birçok sektör destek verdi. Vatandaşların yoğun olarak gittiği, restoranlar, kafeler başta olmak üzere bazı işletmeler, geçici olarak kepenkleri indirdi.

Kendini izole etmek isteyen çok sayıda kişi evde vaktini geçirirken, kapanan işletmelerden bazıları da süreci fırsata dönüştürüp, yenilenmek için çalışmalara başladı. Kovid-19 tehlikesi sona erdikten sonra müşterilerinin karşısına yeni bir yüzle çıkmak isteyen işletmeler, tadilat işlerine yoğunluk verdi.

Türk Kahvesi Firması Yönetim Kurulu Başkanı M. Latif Fidan, AA muhabirine, milletin sağlığı için alınan tedbirler kapsamında tüm şubelerde servislere geçici olarak ara verdiklerini söyledi.

Bu süreci fırsata dönüştürerek şubelerde bakım ve onarım çalışmalarına başladıklarını belirten Fidan, "Bugünlerde hepimiz evimizdeyiz. Ancak bu hasret kısa süre sonra bitecek. Yeniden bir araya geleceğiz. Bu buluşmada müşterilerimizin karşısına daha modern ve yeni bir yüzle çıkmak istedik." dedi.

Firma ortaklarından Yusuf Tosun da çalışmaların koronavirüse karşı alınan önlemlerle gerçekleştirildiğini, çalışan personelin de gerekli hassasiyeti gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA