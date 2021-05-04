Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi
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Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede entübe edilen oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili müjdeli haber geldi. Oyuncunun 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda babasının entübeden çıkarıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Burak Sergen, geçtiğimiz ay evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve yoğun bakıma kaldırılan oyuncu, sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından entübe edilmişti.

"ENTÜBEDEN ÇIKARILDI"

Babasının hastaneye kaldırılmasının ardından kendisi de koronaya yakalanan ve hafif bir şekilde atlatan 11 yaşındaki Cansın Sergen, Instagram hesabından Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi

Babasının iyi olduğunu söyleyen Cansın, "Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi

NİŞANLISININ PAYLAŞIMI DUYGULANDIRMIŞTI

Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasın ait olan. Ya da paralel evrendeki ben'in hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum" diyerek yürek burkmuştu.

Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi
Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi
Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen'in son durumunu anlattı
Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen'in son durumunu anlattı
Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen'in son durumunu anlattı
Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen'in son durumunu anlattı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi
Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı
Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı
Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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