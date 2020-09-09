Koronavirüs nedeniyle çocuğunu okula göndermek istemeyen veli ne yapacak? İşte detaylar
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Koronavirüs nedeniyle çocuğunu okula göndermek istemeyen veli ne yapacak? İşte detaylar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de 1. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Çocuğunu okula göndermek istemeyen veli ise okul idaresine mazeret bildirdiği takdirde öğrenci uzaktan eğitime devam edecek.

09.09.2020 07:30 | Son Güncelleme: 09.09.2020 07:52

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün yaptığı açıklamada "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı. Bu süreçte 1. sınıflar uyum haftasında 1 gün diğer haftalarda ise 2 gün okula gidecek. Bakan Selçuk, çocuğunu okula göndermek istemeyen velilerin de bu durumu okul yönetimine bildirmeleri gerektiğini ifade etti.

"DEVAMSIZ SAYILMAYACAK"

Çocuğunu okula göndermek istemeyen velilerin merak ettiği konunun detaylarını ise Bakan Selçuk şu sözlerle anlattı "Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.

"OKULDA KALIŞ SÜRELERİ KISALTILACAKTIR"

Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak, azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkanları bir arada kullanılarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır. Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz.

Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız. "

DİLEKÇEDE BELİRTMELERİ YETERLİ

Öte yandan velilerin okul yönetimine yazdıkları dilekçede çocuklarını göndermeme nedeni olarak "kronik rahatsızlık" veya "endişe duyduklarını" yazmaları yeterli olacak.

Koronavirüs nedeniyle çocuğunu okula göndermek istemeyen veli ne yapacak? İşte detaylar
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