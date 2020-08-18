Koronavirüs maden işçilerine sıçradı...GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil duyurdu, 53 işçi karantinada Koronavirüs maden işçilerine sıçradı.

Koronavirüs maden işçilerine sıçradı...GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil duyurdu, 53 işçi karantinada

Yeşil, "Her fırsatta söylüyoruz bu işin şakası yok, bunun 3 kuralı var. Herkes uymalı"

ZONGULDAK - GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil Türkiye Taş Kömürü Kurumu Kozlu ve Karadon Müesseselerinde 5 maden işçisinin test sonucu pozitif çıktığını toplamda 51 kişi karantinaya alındığını söyledi.

Yeşil yaptığı açıklamada, "Bu işin çok ciddiye alınmadığını yetkililerinin uyarılarına rağmen dikkatsiz olan vatandaşlarımızın çok olduğu görülüyor. Bu işin şakası yok. Bunun önlemi sadece ve sadece biz de, vatandaş kendi önlemini kendisi alacak. Dediğim gibi sosyal mesafe hijyen ve maske önemli üç kural bunlar hep beraber uymak zorundayız" dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, son yapılan testlerde 5 maden işçisinin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Filyasyon ekibinin belirlediği toplamda 51 işçinin karantinaya alındığını ifade eden Yeşil tüm vatandaşlara uyarılarda bulundu. Herkesin kendi önlemini kendisi alması gerektiğini belirten Yeşil, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Corona virüsün ikinci dalgalar tabir ettiğimiz vakalar artmaya başladı. Kozlu'da iki arkadaşımız Karadon da üç arkadaşımız test sonuçları pozitif geldi. Karadonda filyasyon ekibinin yaptığı çalışma ile beraber 13 tane arkadaşımızı karantinaya aldılar arkasından da temas ettiği tespit edilen toplamda 35 kişi karantinada. Kozlu'da iki arkadaşımız da tespit edilmiş son sayı en son 16'idi bu sabah öğrendik iki pozitif arkadaşımızla beraber pozitif sayımız 18 oldu. Toplam sayımız 53 oldu. Temennimiz bunların yaşanmaması ama gördüğünüz gibi önlemler aslında çok basit maske müziği sosyal mesafemiz ve hijyen koşullarına uymak ve kalabalık alanlardan uzak durmak asıl korunma yolları tabii bizim madencilik sektörü zor bir sektör. Temasının çok olduğu yoğun işin olduğu ve toplu iş yerlerinin topluca gelip çıkıldığı işyerleri bunlar. Bu anlamda da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlarımızla her fırsatta söylüyoruz. Buradan halkımıza da söylüyoruz yani şöyle sokağa baktığımızda bu işin çok ciddiye alınmadığını yetkililerinin uyarılarına rağmen dikkatsiz olan vatandaşlarımızın çok olduğu görülüyor. Bu işin şakası yok bunun önlemi sadece ve sadece biz de bizlere ne kadar uyarılar yapılırsa yapılsın ne kadar telkinde de bulursak sonuçta vatandaş kendi önlemini kendisi alacak. Bununla beraber hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor.Dediğim gibi sosyal mesafe hijyen ve maske önemli üç kural bunlar hep beraber uymak zorundayız. Uymak zaten uymamız gereken kurallara riayet ederek sonuçlarını da hep beraber göreceğiz. Geçmiş zamanda biz bunun önüne geçti ki tam yoğun yaşandığı dönemlerde havaların ısınmasıyla beraber normalleşme ile beraber insanlar normalleşmeyi yanlış anladı. Virüsün tedavisi bulunmadığı sürece bu virüsün aşısı çıkmadığı sürece bundan korunmak sadece bu üç kuralla mümkün. Arkadaşlarımıza vatandaşlarımıza burada tekrar sesleniyoruz. Özellikle bu üç kurala dikkat edelim. Virüs bizden kuvvetli değil.bizler bu önleri alarak bunların önüne geçebiliriz" şeklinde konuştu.

"Üretimimiz devam ediyor"

Üretimin devam ettiğini ifade eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Şu an için yok. Dediğim gibi sonuçta iş hayatımızı devam ediyor yer altındaki bu taş kömürünü yeryüzüne çıkarmak zorundayız. Şu an için hükümetin aldığı böyle bir önlem yok ve bizlere takip ediyoruz gerekli açıklamaları gerekli yerlerde yapıyoruz. Bize düşen görevleri de yerine getirmeye çalışıyoruz arkadaşlarımız tabi biraz tereddütteler ama şu an için hükümetin bununla ilgili almış olduğu bir karar yok bizde takip ediyoruz.

Kaynak: İHA