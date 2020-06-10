Koronavirüs: İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin yakınları 'Gerçekler ortaya çıksın, adalet istiyoruz'...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Koronavirüs: İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin yakınları 'Gerçekler ortaya çıksın, adalet istiyoruz'...

İtalya'da koronavirüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı kent olan Bergamo'da, yakınlarını kaybedenlerden oluşan bir grup toplu suç duyurusunda bulundu.

10.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:30

İtalya'da koronavirüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı kent olan Bergamo'da, yakınlarını kaybedenlerden oluşan bir grup toplu suç duyurusunda bulundu.

Yakınlarını koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı nedeniyle kaybedenlerden oluşan 50 kişilik bir grup bu sabah Bergamo Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunarak "gerçeklerin ortaya çıkması ve kurbanlar için adaletin tesisini" istediklerini söyledi.

Bergamo'da pandemide yakınlarını kaybedenler "Şikayet Edeceğiz" isimli bir komite kurmuştu. Bu komitede yer alan 200 kişinin daha suç duyurusunda bulunması bekleniyor.

Şikayet Edeceğiz komitesi üyeleri, sağlık krizi boyunca "Ellerinden geleni yapan sağlık görevlilerine değil, yalan söylemekten başka bir şey yapmayan politikacılara karşı" olduklarını belirtiyor.

Şikayetçiler, salgının başında vakaların görüldüğü yerlerin hemen "kırmızı bölge" ilan edilmemesi, gerekli önlemlerin alınmaması gibi ihmal ve hataların yapıldığını söylüyor.

Kuzeydeki Lombardiya bölgesinde yer alan 1,1 milyon nüfuslu Bergamo'da resmi kayıtlara göre Şubat ayından bu yana pandemide yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti. Ancak Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori gerçek ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu, geçen yıllara göre bu senenin aynı döneminde bölgede fazladan 6 bin kişinin öldüğünü söyledi.

'Ambulans gelmedi, yoğun bakımda yer yoktu'

Şikayet Edeceğiz Komitesi kurucularından Cristina Longhini, 65 yaşındaki babası Claudio Longhini'nin 19 Mart'ta hayatını kaybettiğini ve hala birçok sorunun cevapsız kaldığını anlattı.

Cristina Longhini'nin anlatımına göre babası Mart başında ishal ve baş dönmesi gibi semptomlar göstermeye başladı. Telefonda görüştükleri aile hekimi, bakteriyel enfeksiyon şüphesiyle antibiyotik tedavisi uyguladı.

Claudio Longhini'nin durumu bir hafta kadar sonra daha da ağırlaştı ancak solunum sıkıntısı yaşamadığı için koronavirüs testi yapılmadı ve ailenin ambulans çağrıları da karşılıksız kaldı.

Longhini, sonunda ailenin tanıdığı bir doktorun devreye girerek ambulans istemesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak bir süre sonra durumu daha da ağırlaşan adam için yoğun bakımda yer bulunamadı.

Cristina Longhini, babasının son günlerinde neler yaşadığını bilmediklerini, hayatını kaybettiğinden bile ancak kendileri hastaneyi arayınca haberdar olduklarını söyledi.

Longhini, babasının naaşını kanlar içinde gördüğünü, kalan eşyasının da kendisine bir çöp poşeti içinde teslim edildiğini anlattı.

Longhini'nin babası da, Bergamo'da krematoryumda yer kalmadığı için askeri araçlarla başka kentlerde yakılmaya götürülen cenazeler arasındaydı.

Cristina Longhini, bugüne kadar hiçbir siyasetçinin kendileriyle görüşmediğinden, kimsenin sorularına yanıt vermediğinden şikayet etti.


haberler.com/haber/2020/06/10/koronavirus-italya-da-covid-19-dan-olenlerin-2-13309395_o.jpg"/>


Koronavirüs: İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin yakınları 'Gerçekler ortaya çıksın, adalet istiyoruz'...
BBC

Dünya Manşet

Haberler

Sosyal medya fenomeni, 20 yaşındaki üvey oğlundan hamile kaldı Haber
Sosyal medya fenomeni, 20 yaşındaki üvey oğlundan hamile kaldı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı Haber
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Uyuşturucu alan genç kıza acil serviste yaptıkları pes dedirtti Haber
Uyuşturucu alan genç kıza acil serviste yaptıkları pes dedirtti
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı Haber
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı Haber
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı Haber
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor
Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Çılgın antikacının şiire gömdüğü lanetli hazine 5 kişiyi canından etti
Çılgın antikacının şiire gömdüğü lanetli hazine 5 kişiyi canından etti
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mustafa Şentop Fahrettin Altun Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Okan Buruk Bülent Uygun Aziz Yıldırım Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Koronavirüs: İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin yakınları 'Gerçekler ortaya çıksın, adalet istiyoruz'... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 13:30:39. #1.14#
title