Koronavirüs: İspanya'da 100 bine yakın vizon itlaf edilecek
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BBC

Koronavirüs: İspanya'da 100 bine yakın vizon itlaf edilecek

İspanyol sağlık yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusundaki bir çiftlikte çoğu koronavirüs taşıdığı belirlenen 92.000'den fazla vizonun itlaf edileceğini açıkladı.

Koronavirüs: İspanya'da 100 bine yakın vizon itlaf edilecek
17.07.2020 09:37 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:55

İspanyol sağlık yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusundaki bir çiftlikte çoğu koronavirüs taşıdığı belirlenen 92.000'den fazla vizonun itlaf edileceğini açıkladı.

Aragon özerk bölgesinde Mayıs'ta bir çiftlik çalışanının karısının koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Daha sonra bu kişinin kocası ve altı çiftlik çalışanı daha hastalığa yakalandı.

Değerli kürkleri için yetiştirilen hayvanlar, çiftlik çalışanlarının hastalanmasından sonra tecrit edildi ve izlenmeye başlandı.

13 Temmuz'da yapılan testlerden sonra hayvanların yüzde 87'sinin koronavirüs taşıyıcısı olduğu belirlenince 92.700 vizonun tamamının itlaf edilmesine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, başkent Madrid'in 200 kilometre kadar doğusundaki bir köyde bulunan çiftliği işleten aileye tazminat ödeneceğini açıkladı.

Aragon, Madrid ve Katalonya ile birlikte en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü yerler arasında yer alıyordu. Ülkede hastalık sonucu 28.400 kişi hayatını kaybetti.


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'Hastalık çalışanlardan vizonlara geçmiş olabilir'

Aragon Tarım Bakanı Joaquin Olona, itlaf kararının vizonlardan insanlara hastalık geçmesini önlemek için alındığını söyledi.

Olona, hastalığın hayvanlardan mı insanlara yoksa insanlardan mı hayvanlara geçtiğinin henüz bilinmediğini belirtti.

Ancak bakan, olasılıklardan birinin koronavirüs taşıyıcısı bir çiftlik çalışanının hastalığı hayvanlara geçirmiş olması olduğunu söyledi. Bakana göre, diğer olasılıksa hastalığın hayvanlardan çalışanlara geçmiş olması.

Daha önce yapılan çalışmalar, kedi ve köpekler dahil belli hayvanlarda koronavirüsün bulaşıcı olduğuna işaret ediyor. Ancak virüsün hayvanlardan insanlara geçip geçmediği bilinmiyor. Bu riski belirlemeye yönelik araştırmalara devam ediliyor.

Dünyanın en büyük vizon üreticileri Danimarka ve Hollanda'da da vizon çiftliklerinde koronavirüs tespit edilmişti.

Hollanda Hükümeti, Mayıs'ta iki çiftlik çalışanında koronavirüs tespit edilmesinden sonra on binlerce vizonu itlaf etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Haziran'da bunun virüsün hayvanlardan insanlara geçebileceğini gösteren ilk örnek olabileceğini açıklamıştı.

WHO epidemiyolojistlerinden Dr. Maria van Kerkhove, "Hastalığı vizonlara geçiren ve bunun sonucunda bu hayvanlardan hastalık kapan insanlar var. Hastalığın bulaşması açısından bunun ne anlama geldiğini, vizonların nasıl bir rol oynadığını öğrenmeye çalışıyoruz" demişti.

BBC
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