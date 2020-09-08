Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı
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Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı

Asya ülkesi Hindistan'da koronavirüs teşhisi konulan genç bir kız, hastaneye kaldırıldığı ambulansta tecavüze uğradı.

08.09.2020 20:29 | Son Güncelleme: 08.09.2020 20:56

Hindistan'ın Kerala bölgesinde 19 yaşındaki bir kıza koronavirüs teşhisi konulduktan sonra tedavi için ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yolda, paramedik ayrıca ambulans şoförü olan 29 yaşındaki V. Noufal, genç kıza tecavüz etti.

Polis tarafından gözaltına alınan V. Noufal'ın ambulans kullanma belgesinin olmadığını ve sicilinin çok kabarık olduğu ortaya çıktı. V. Noufal, Kovid-19 teşhisi konulan 42 yaşındaki bir kadınla beraber 19 yaşındaki kızı da ambulansa aldı. 42 yaşındaki kadını Kovid-19 merkezine götürmek yerine normal bir hastanenin kapısına bırakıp genç kızı da Kovid-19 tedavi merkezine götüreceğini söyledi. V. Noufal, ambulansı tenha bir yere götürdükten sonra genç kızın üzerindeki koruyucu elbiseyi çıkarıp tecavüz etti.

TECAVÜZ ETTİKTEN SONRA ÖZÜR DİLEDİ

V. Noufal, kıza tecavüz ettikten sonra kızdan özür dileyip kimseye söylememesi için kendisini tehdit etti ve hasteneye bıraktı. Kızın hastanede olayı yetkililere söylemesi üzerine V. Noufal tutuklandı. Sağlık Bakanlığı olayı kınarken bir sağlık yetkilisi ise Kovid-19 teşhisi konulan hastaların toplu olarak hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.

Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı
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