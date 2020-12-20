Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor

Dünyaya ölüm saçan koronavirüsle ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Korona geçiren insanların, zihin bulanıklığı ve bitkinlik gibi bilişsel etkilerden muzdarip olduğunu ortaya koyan bulguların sayısı artarken, bilim insanları bu durumun koronavirüsün beyin bariyerini aştığının göstergesi olduğunu ifade ediyor.

Son zamanlarda koronavirüse yakalanıp iyileşen insanların, zihin bulanıklığı ve bitkinlik gibi bilişsel etkilerden yakındığı görülüyor. Ve bu durumla karşılaşan insanların sayısı ise giderek artıyor. Bu soruyu araştıran bilim insanları kendinden önce gelen pek çok virüs gibi, koronavirüsün de beyin için kötü haber anlamına geldiğini keşfetti.

İLK ÖNCE FARELER ÜZERİNDE GÖRÜLDÜ

Nature Neuroscience bülteninde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, sıklıkla virüsün kırmızı kolları şeklinde betimlenen diken proteininin, farelerdeki kan beyin bariyerini aşabildiğini buldular.

Söz konusu bu bulgu ışığında bilim insanları koronavirüsün sebebi olan Sars-CoV2 virüsünün beyne girebildiğini kuvvetle öne sürüyor.

VİRÜSÜN BULAŞTIĞI KİŞİ ZİHİN BULANIKLIĞI VE BİTKİNLİK YAŞIYOR

Sıklıkla S1 proteini şeklinde adlandırılan bu diken proteini, virüsün girebildiği hücrelere emir veriyor. Çalışmanın baş yazarı ve Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp profesörü olan William A. Banks, virüsün genelde bağlanma proteiniyle aynı şeyi yaptığını söylüyor. Banks, S1 gibi bağlanma proteinlerinin genelde virüsten ayrıldıkları zaman kendi başlarına hasar verdiklerini ve iltihaba sebep olduklarını söylüyor.

Koronavirüs enfeksiyonunun sebep olduğu yoğun iltihaplanma, bilim çevrelerinde sitokin fırtınası şeklinde adlandırılıyor. Bağışıklık sistemi virüsü ve proteinlerini gördüğünde, bu işgalci virüsü öldürmeye çalışıyor fakat bu esnada aşırı tepki veriyor. Virüsün bulaştığı kişi ise zihin bulanıklığı, bitkinlik ve diğer bilişsel sorunlar ile kalakalıyor.