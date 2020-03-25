Koronavirüs: Galler Prensi Charles'ın test sonucu pozitif çıktı
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Cornwall Düşesi Camilla, Prens Charles, İngiltere, Galler, Sağlık
BBC

Koronavirüs: Galler Prensi Charles'ın test sonucu pozitif çıktı

Galler Prensi Charles’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

25.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:49
Koronavirüs: Galler Prensi Charles'ın test sonucu pozitif çıktı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu ve tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Prens Charles'ın hafif semptomlar gösterdiği, "bunun dışında genel sağlık durumunun iyi olduğu" belirtildi.

Açıklamaya göre, 72 yaşındaki eşi Cornwall Düşesi Camilla'ya da test yapıldı ancak sonuç negatif çıktı.

Prens Charles ve eşinin İskoçya'nın Balmoral kentindeki konutlarında kendilerini tecrit altında tuttukları ifade edildi.

Açıklamada, "Hükümetin önerileri ve tıbbi tavsiyelere uygun olarak, Prens ve Düşes, İskoçya'daki evlerinde kendilerini tecrit altında tutuyorlar… Prens'in son haftalarda kamuoyu önünde çok sayıda etkinliğe katılmış olmasından dolayı virüsü kimden kaptığını tespit etmek mümkün değildir" denildi.





Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth'in oğluyla en son 12 Mart tarihinde görüştüğünü ve sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Kraliçe, sağlığına ilişkin verilen her türlü uygun tavsiyeye uymaktadır" denildi.

Prens, son olarak 12 Mart'ta kamuya açık bir etkinliğe katılmıştı. Prens'in son birkaç gündür evden çalışmaya devam ettiği belirtildi

Press Association haber ajansı, Prens'in son dönemde özel toplantılarda bir araya geldiği kişilere konuyla ilgili bilgi verildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın en son açıkladığı verilere göre, İngiltere'de tespit edilen koronavirüs vakası 8 bini aşarken, 422 kişi de hayatını kaybetti.





Koronavirüs: Galler Prensi Charles'ın test sonucu pozitif çıktı
BBC

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Yeni tip koronavirüs: Galler Prensi Charles'ın test sonucu pozitif çıktı

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