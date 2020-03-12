"Koronavirüs endişesi" panik atakları ve takıntıyı artırabilir
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Koronavirüs endişesi" panik atakları ve takıntıyı artırabilir - Haber
Üsküdar Üniversitesi, Güncel

"Koronavirüs endişesi" panik atakları ve takıntıyı artırabilir

Uzmanlara göre hassas yapıdaki kişiler, asılsız haberlerden uzak durmalı, resmi kaynaklara ve bilim insanlarına itibar etmeli.

12.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:40

Son günlerin en çok konuşulan konularının başında gelen koronavirüs, endişe ve kaygılara yol açıyor. İnsan hayatını tehdit eden durumların herkeste kaygı ve endişe yaratmasının son derece normal olduğunu belirten uzmanlar, özellikle panik atak ve takıntı (OKB) tanılı kişilerin bu durumdan daha fazla etkilenebileceğine dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Alper Evrensel, koronavirüs ile ilgili söylenti ve haberlerin toplumun her kesiminden kişiyi etkilediğini hatırlatarak bazı psikiyatri hastalık gruplarının bu haberlerden daha fazla etkilenebileceğine dikkat çekti.

İnsan hayatını tehdit eden her durum kaygı oluşturur

İnsan hayatını tehdit eden durumların tüm insanları olumsuz etkileyebileceğini kaydeden Dr. Alper Evrensel, "Örneğin dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen doğal afetler, savaşlar, trafik ya da uçak kazaları hemen herkesi üzer. Bu haberlere basın yoluyla vâkıf olan duyarlı insanlar sanki bu zorluklara kendileri maruz kalmışçasına duygusal tepkiler gösterir, kaygılanır, sarsılır. Yani duygusal açıdan etkilenmek için psikiyatri hastası olmak gerekmiyor. Zira koronavirüs salgınının tüm insanlık üzerinde böyle geniş bir kaygı dalgası meydana getirmesinin nedeni de budur. Ancak yine de bazı psikiyatri hastalık gruplarında daha güçlü bir etki meydana geldiğini gözlemlemekteyiz. Kaygının ve tedirginliğin ön planda olduğu, küçük sorunları büyüterek felaketleştiren kişilerde daha belirgin bir etkilenme olduğu söylenebilir" diye konuştu.

Takıntıların ortaya çıkması doğaldır

Bu ve benzer dönemlerde özellikle panik olmak üzere kaygı bozukluğu ve takıntı hastalığı yani OKB tanılı hastaların daha fazla etkileneceğinin öngörülebileceğini kaydeden Dr. Alper Evrensel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zira OKB'nin en yaygın görülen türünde mikrop kapma endişesi vardır. Yani bu hastalar zaten salgının söz konusu olmadığı zamanlarda bile çevrelerinden ciddi hastalıklara sebep olabilecek bir mikrop kaptığı yönünde düşüncelere kapılırlar. Örneğin hepatit, kuduz veya AIDS virüsü kapabileceği endişesi ile hayatlarını kısıtlar, eldiven takar, hastaneye gitmez, kan aldırmaz hatta çöp tenekelerinin yanından bile geçmez. Hâl böyle olunca tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümcül sonuçlar doğurabilen koronavirüs hakkında takıntıların ortaya çıkması doğaldır. Kaygılı beklentiler içine giren kişilerde ise uyku ve dikkat bozuklukları hatta panik ataklar bile ortaya çıkabilir."

Hassas insanlar bu haberlerden kaçınmalı

Dr. Alper Evrensel, "Her insan aynı ruhsal dayanıklılık gücüne sahip değildir, bazı insanlar daha hassastır. Bu yapıdaki kişiler koronavirüs ile ilgili haberlerden mümkün olduğunca kaçınmalıdır. Örneğin alerjik bünyeli bireyler nasıl toz ve polenden uzak durmalı, eğer ilaç alerjisi var ise ilaçlara karşı temkinli davranmalıdır değil mi, aynen öyle bu duyarlı kişilerin de bile isteye koronavirüs haberlerini izlemesi uygun değildir" dedi.

Resmi kaynaklara itibar edilmelidir

"Hastalığın belirtileri ve korunma yolları ile ilgili sadece resmi kaynaklara ve bilim otoritelerine itibar etmeli, sosyal medya söylentilerini dikkate almamalıdırlar" uyarısında bulunan Dr. Alper Evrensel, "Hatta sosyal medya hesaplarını kapatmaları ve kendilerini bu olumsuz uyaranlardan tecrit etmeleri de yerinde bir tedbir olacaktır. Buna ilave olarak, eğer halihazırda süren bir psikiyatrik tedavi ve terapi süreci var ise bunun gözden geçirilmesi amacıyla hekim ve terapistlerine başvurmaları ve gerekli tedavi düzenlemesinin yapılması da faydalı olacaktır" diye konuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi Haber
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı Haber
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı Haber
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmadı
Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmadı
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Engin Özkoç Donald Trump Abdulhamit Gül
Magazin Emrah Cem Yılmaz Ebru Şallı Gülben Ergen
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Hikmet Karaman
Daha Fazla Wuhan Futbol Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: "Koronavirüs endişesi" panik atakları ve takıntıyı artırabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 13:15:30. #1.15#