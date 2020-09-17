Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin: Kentte vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz
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Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin: Kentte vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yapılan koronavirüs denetimine katılan Vali Vasip Şahin, kentteki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Vaka sayılarının azalmaya başladığını belirten Şahin, vatandaşların son günlerde duyarlılıkla tedbirlere dikkat etmeye çalıştığını ifade etti.

Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin: Kentte vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz
17.09.2020 18:04 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:12

Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yapılan koronavirüs denetimlerine katıldı. Burada vaka sayısına ilişkin konu Vali Şahin, "Şimdi Ankara'da geriye doğru gidiyoruz. Vatandaş son günlerde gittikçe daha artan duyarlılıkla bu tedbirlere dikkat etmeye çalışıyor. Bu henüz daha yeterli seviyede değil. Bunun çok daha ilerisini yapmamız gerekiyor" dedi.

SOSYAL MESAFE VE MASKE KONUSUNDA UYARILARDA BULUNDU

Vali Şahin, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Altındağ ilçesindeki Ulus'ta yapılan koronavirüs denetimine katıldı. Vali Şahin'e denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile emniyet yetkilileri eşlik etti. Restoran, bakkal ve taksi durağını ziyaret eden Vali Şahin, vatandaşa ve esnafa sosyal mesafe ile maske konusunda uyarılarda bulundu.

Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin: Kentte vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz

"ANKARA'DA GERİYE DOĞRU GİDİYORUZ"

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Vali Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanımızın elinde hem Türkiye hem de Ankara rakamları var. Dolayısıyla en doğru bilgiler ve rakamlar onda olduğu için de onların açıklamaları bizi bağlayan açıklamalardır. Bakan Bey'in Ankara ile ilgili, rakamlarda geriye doğru gidiş olacağı şeklinde değerlendirmesi oldu. Biz de buna katılıyoruz. Biz şimdi Ankara'da geriye doğru gidiyoruz. Vatandaş son günlerde gittikçe daha artan duyarlılıkla bu tedbirlere dikkat etmeye çalışıyor. Bu henüz daha yeterli seviyede değil. Bunun çok daha ilerisini yapmamız gerekiyor ve bu da mümkün."

Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin: Kentte vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz
Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin: Kentte vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz
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