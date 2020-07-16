Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin sancıları tüm dünyada devam ederken vaka sayılarında artış yaşanan ülkelerden 16'sı yasakları geri getirdi. Böylelikle milyonlarca insan için karantina ve tecrit uygulamaları yeniden sıkılaştı.

Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
16.07.2020 10:14 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:19

Koronavirüs salgınında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede normale dönüş süreci sancılı başladı. Normale dönüşün ardından vaka sayısının artmasıyla birlikte en az 16 ülkede karantina, sıkı sosyal mesafe kuralları ve tecrit uygulamalarına geri dönüldü. Milyonlarca insan tekrar evlerine hapsoldu.

Sözcü'nün haberine göre; vaka sayısının artmasını engellemek ve bulaşma oranını azaltmak isteyen yerel yönetimler ve devlet yetkilileri birçok noktada sosyal mesafe kurallarını sıkılaştırırken, milyonlarca insan için karantina ve tecrit uygulamaları geri getirildi.

AVRUPA

İspanya

İspanya'nın Katalan bölgesinin yönetimi bölgenin kuzeydoğusundaki Lerida kentinde ve yakınlarında yaşayanların sokağa çıkmasına yasak getirdi. Bu yasaktan 160 binden fazla insan etkilenirken, insanlar sadece işe gitmek, gıda ve ilaç temin etmek ve spor yapmak için dışarı çıkabilecek.

Portekiz

Özellikle başkent Lizbon ve çevresinde vaka sayısının Temmuz ayından itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Yaklaşık 2 hafta boyunca devam edecek sokağa çıkma yasaklarından 700 binden fazla Lizbonlu etkilendi.

Birleşik Krallık

30 Haziran'da Leicester kentinde 2 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hayati öneme sahip mağazalar haricinde birçok işletme kapatıldı. Birleşik Krallık genelinde 24 Haziran'dan itibaren bütün market ve mağazalarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

ASYA

Hindistan

Hindistan'ın kuzeyindeki Bihar eyaletinde 15 günlük sokağa çıkma yasağı bugün başladı… 125 milyon insanın yaşadığı eyaletteki sokağa çıkma yasağı 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Ülkenin güneyindeki bilişim ve teknoloji şehri Bangalore'da da sokağa çıkma yasağı önceki gün başladı. Bangalore'da 13 milyondan fazla insanın bu yasaktan etkileneceği belirtildi.

Ülkenin batısındaki Pune ve Uttar Pradesh gibi diğer eyaletlerde de sokağa çıkma yasakları getirildi.

Filipinler

Başkent Manila'nın Navotas bölgesindeki 250 bin insana yönelik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasakları Temmuz ayının sonuna kadar devam edecek.

Azerbaycan

Azerbaycan'da vaka sayılarının düşüş göstermemesi ile birlikte 22 Haziran-1 Ağustos arasında sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.

Özbekistan

Orta Asya ülkesi Özbekistan'da 10 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasakları başlatıldı. Restoranlar, spor salonları, yüzme havuzları ve işletmeler 1 Ağustos'a kadar kapatıldı.

AMERİKA

ABD

Vaka sayısının artarak ABD içerisinde salgının merkez üssü haline gelmesinin ardından California'da işletmelerin yeniden açılması durduruldu. Restoranlar, barlar, sinemalar tekrar kapatıldı. Spor salonları, AVM'ler ve kuaförlerle birlikte diğer işletmeler de kapatıldı.

Arjantin

Arjantin'de Buenos Aires ve çevresinde sokağa çıkma yasakları sıkılaştırıldı. Bölgede 1-17 Temmuz arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kolombiya

Bogota, 13 Temmuz'da bölgesel sokağa çıkma yasağı ilan etti. İki hafta boyunca 2.5 milyondan fazla insan sokağa çıkma yasağından etkilendi.

AFRİKA

Fas

Nüfusu 1 milyon olan Tangier kentinde 13 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Madagaskar

Başkent Antananarivo'da 20 Temmuz'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Güney Afrika

13 Temmuz itibariyle saat 21:00 ile 04:00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

ORTA DOĞU

Batı Şeria

Filistin yönetimi 3 Temmuz'da alınan sokağa çıkma yasağını 12 Temmuz'da uzatma kararı aldı.

İsrail

İsrail'de 7 Temmuz'da yeni yasaklar getirildi. Sokağa çıkan insan sayısının azaltılmasına karar verilirken barlar ve spor merkezleri kapatıldı.

OKYANUSYA

Avustralya

Avustralya'nın en büyük ikinci kenti Melbourne'de 5 milyon insan karantina altına alındı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 3. Sayfa
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle...
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 3. Sayfa
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı Güncel
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu Magazin
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Cenazeye katılmama nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı 3. Sayfa
Cenazeye katılmama nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet Dünya
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Bir kamyon adamla gelip bir kişiyi bıçaklamışlardı! Sebebi 'kız meselesi' çıktı
Bir kamyon adamla gelip bir kişiyi bıçaklamışlardı! Sebebi "kız meselesi" çıktı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Eski Galatasaraylı Emre Çolak, Süper Lig ekiplerinin takibinde
Eski Galatasaraylı Emre Çolak, Süper Lig ekiplerinin takibinde
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8'li finalde görev alacak
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8'li finalde görev alacak
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Turan Halife Hafter Hüseyin Filiz Mustafa Şentop
Magazin Reynmen Demet Akalın Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor İrfan Buz Adem Büyük Tamer Tuna Burak Yılmaz Ali Şansalan
Daha Fazla Kız Darbe Şehit Twitter
Şu an buradasınız: Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 10:19:23. #1.14#
title