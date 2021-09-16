Koronavirüs bitmeden uzmanlardan yeni salgın uyarısı! 'Bağışıklık borcu' en çok gençler ve 20'li yaşlardaki kişileri etkiliyor - Haberler
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Koronavirüs bitmeden uzmanlardan yeni salgın uyarısı! "Bağışıklık borcu" en çok gençler ve 20'li yaşlardaki kişileri etkiliyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Koronavirüs bitmeden uzmanlardan yeni salgın uyarısı!

Yaklaşık 2 yıldır mücadele ettiği koronavirüsten henüz kurtulamayan dünya İngiltere'den gelen kötü haberle sarsıldı. Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evden çalışması ile bağışıklık sisteminde ciddi bir düşüş yaşandığını ve bunun "bağışıklık borcu" adını verdikleri yeni bir salgına dönüştüğünü ifade eden uzmanlar, bu salgından en çok gençler ve 20'li yaşlardaki kişilerin etkilendiğini kaydetti.

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesinde. 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyayı etkisi altında bulundurmaya devam ediyor. On milyonlarca kişiye bulaşan virüs dünya genelinde 5 milyona yakın kişinin hayatına mal oldu. Delta varyantı sonrası birçok ülkeden kötü haberler gelmeye devam ediyor.

BİLİM DÜNYASININ GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Vaka sayıları dünyanın pek çok bölgesinde yeniden artış trendine girdi. Uzmanlar "mutlaka aşı olun ve "maske takmaya devam edin" uyarısında bulunurken yapılan yeni bir araştırma tabiri caizse bilim dünyasının gündemine bomba gibi düştü.

YENİ SALGIN UYARISI

İngiliz uzmanlardan yeni bir salgın için uyarı geldi. The Telegraph'ta yer alan habere göre, henüz koronavirüs bitmeden yeni bir salgın ile karşı karşıyayız. Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evden çalışması ile bağışıklık sisteminde ciddi bir düşüş yaşandığı belirtiliyor. İngiliz uzmanlar bunu 'bağışıklık borcu' olarak nitelendiriyor.

Koronavirüs bitmeden uzmanlardan yeni salgın uyarısı! 'Bağışıklık borcu' en çok gençler ve 20'li yaşlardaki kişileri etkiliyor

YAŞ GRUBUNU AÇIKLADILAR

Uzmanlar bu durumdan en çok etkilenen yaş grubunu da açıkladı. Buna göre, gençler ve 20'li yaşlardaki kişiler arasında koronavirüs dışı hastalıklarda ani bir artış görülüyor.

The Telegraph'a konuşan Dr Rachael Rooney, öksürük, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, kusma ve ishal nedeniyle başvuran çocuk ve genç yetişkinlerde bir artışa tanık olduğunun altını çizdi. Çoğunlukla gençleri hedef alan virüs, genellikle bir kış hastalığı olan respiratuar sinsityal virüstür (RSV) ancak Public Health England verilerine göre bu yaz virüste ani bir artış yaşandı.

"HERHANGİ BİR SEMPTOMU OLMAYAN KİŞİLERDEN BULAŞABİLİR"

Rooney, "Bunlar muhtemelen ortak alanlarda grip veya koronavirüsten daha stabildir ve herhangi bir semptomu olmayan kişilerden bulaşabilir. Bunların 100'den fazla suşu var ve normalde bir toplulukta herhangi bir zamanda bir düzine dolaşıyor" diyor.

Gençler ve 20'li yaşlar arasında koronavirüs dışı hastalıklarda görülen ani artışın ardından tıp uzmanları hijyen davranışımızı değiştirmemiz gerektiğinin altını çiziyor.

"GÜNLÜK HAYATIMIZDA HİJYEN ÖNLEMLERİ ALMAMIZ GEREKİYOR"

London School of Hygiene and Tropical Medicine'de fahri profesör olan Sally Bloomfield, "İster soğuk algınlığı ister koronavirüs olsun, virüslerin yayılmasını durdurmak için günlük hayatımızda hijyen önlemleri almamız gerekiyor" dedi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Koronavirüs bitmeden uzmanlardan yeni salgın uyarısı! 'Bağışıklık borcu' en çok gençler ve 20'li yaşlardaki kişileri etkiliyor - Haberler
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