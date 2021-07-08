Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Anadolu Ajansı - Haberler | Sağlık

Hindistan'da ortaya çıkan ve hızla yayılan ayrıca BioNTech aşısının da koruyuculuk oranını düşüren Delta varyantıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu'dan endişelendiren bir açıklama geldi. Korukluoğlu, ağustos ayında vakaların yüzde 80'inin delta varyantı olacağını belirtti.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesinin çevrim içi düzenlediği "Kovid-19 Güncelleme; Aşılar, Mutasyonlar ve Delta Varyantı" başlıkla programa katılan Korukluoğlu, "Ülkemizde Sars-Cov-2 Varyant Sürveyan Çalışmaları" isimli sunum yaptı.

NORMAL VİRÜSTEN DAHA HIZLI BULAŞIYOR

Henüz delta varyantı vakalarıyla ilgili net sayı veremeyeceğini belirten Korukluoğlu, delta varyantının orijin virüsten yüzde 60, İngiltere varyantından yüzde 50 daha bulaşıcı olduğuna dikkati çekti.

"POZİTİFLİK ORANI ÜLKEMİZDE DÜŞÜK"

Prof. Dr. Korukluoğlu, delta varyantının hızlı yayılmasının beklenmedik bir şey olmayacağını ifade ederek "Benim açımdan önemli olan ise bunun ne kadar yatakta tedaviye ya da ölüm oranına sebep olabileceğidir. Bildiğim delta vakalarda kötü bir geri bildirim yok. Pozitiflik oranları ülkemizde hala düşük. İngiltere'de de vaka sayıları artıyor ama hastanelerdeki doluluk oranları düşüyor. Bizim açımızdan en önemli şey budur, aşıdan beklediğim en büyük fayda da bu olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu

"YÜZDE 80'İ BULACAK"

"Şuna inanıyorum ki, delta varyantı ağustos ayı içerisinde vakaların yüzde 80'ini kapsayacak." ifadesini kullanan Korukluoğlu, aşılanmanın yanında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

MASKENİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Korukluoğlu, İsrail'in aşılamanın en iyi yapıldığı ülkelerden biri olduğunu ama delta varyantının artmaya başlamasının en önemli nedeninin, maske kuralını iptal etmeleri olduğunu, o yüzden maske kuralını geri getirdiklerini vurguladı.

BİONTECH AŞISININ KORUYUCULUĞU DELTA VARYANTINA KARŞI YÜZDE 64

Öte yandan İsrail hükümeti, BioNTech aşısının vakaları önlemedeki etkinliğinin 6 Haziran'dan itibaren yüzde 64'e gerilediğini ve aşının düşen koruyuculuk oranının Delta varyantı kaynaklı olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

İsrail'de çarpıcı araştırma! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi
İsrail'de çarpıcı araştırma! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

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