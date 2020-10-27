Koronavirüs: BBC sunucusu Victoria Derbyshire, 'Noel'de de uygulanırsa 6 kişi kuralına uymayacağım' dedi
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Koronavirüs: BBC sunucusu Victoria Derbyshire, 'Noel'de de uygulanırsa 6 kişi kuralına uymayacağım' dedi

27.10.2020 06:27 | Son Güncelleme: 27.10.2020 06:31
Koronavirüs: BBC sunucusu Victoria Derbyshire, 'Noel'de de uygulanırsa 6 kişi kuralına uymayacağım' dedi

BBC sunucusu Victoria Derbyshire, İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla uygulanan "6 kişi kuralı"na Noel'de, o dönem yürürlükte olması halinde uymayacağını söyledi.

BBC sunucusu Victoria Derbyshire, İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla uygulanan "6 kişi kuralı"na Noel'de, o dönem yürürlükte olması halinde uymayacağını söyledi. Derbyshire, bunu Noel'i ailesiyle birlikte kutlayabilmek için yapacağını belirtti.

Radio Times dergisine konuşan Derbyshire; 7 kişiden oluşan ailesinin riskleri bildiğini ve "makul" şekilde davranacağını söyleyerek, "Dijital termometre alacağız" dedi.

Derbyshire, "Bunu düşünmemin sorumsuzluk olduğunu kabul ediyorum ancak birçok kişinin benim gibi düşündüğü görüşündeyim" dedi.

Londra'da yaşayan Derbyshire, Noel'i, eşi ve iki çocuğunun yanı sıra; Bolton'da yaşayan annesi ve onun partneri ile eşinin babasıyla birlikte kutlamak istiyor.

Derbyshire, salgın döneminde annesini fazla göremediğini söyledi.





Londra yüksek alarm bölgeleri arasında

İngiltere hükümeti 2 hafta önce koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla ülkeyi hastalığın yayılış hızı ve salgının oluşturduğu tehdidin büyüklüğüne göre orta, yüksek ve çok yüksek alarm bölgelerine ayırmıştı.

Her bir bölge için ayrı sosyal mesafe önlemleri öngörülüyor.

Halen başkent Londra yüksek, Bolton ise çok yüksek alarm bölgeleri arasında.

İngiltere'de halen 6 kişiden fazla grupların bir araya gelmeleri yasak. Yasağa uymamanın cezası 100 sterlinle (1055 lira) başlıyor ve tekrarları halinde 3200 sterline (33 bin 750 lira) kadar çıkabiliyor.

Çok yüksek alarm bölgelerinde 6 kişi sadece parklar gibi açık alanlarda bir araya gelebiliyor.

"6 kişi kuralı"nın Noel'de de (25 Aralık) uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, başbakanın, herkesin Noel'i aileleriyle birlikte kutlamasını "çok istediğini" söylemişti.





BBC
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