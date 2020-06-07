"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
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"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı

Mısır'da adı açıklanmayan bir adam, üç kızına kadın sünneti uygulattığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak. Başsavcılık, kızlarını, "Size Kovid-19 aşısı yaptıracağım" diye kandıran adamla uygulamayı yapan doktorun da yargılanacağını açıkladı.

07.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:44

Mısır'da adı açıklanmayan bir adam, üç kızına kadın sünneti uygulattığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak. Başsavcılık, kızlarını, "Size Kovid-19 aşısı yaptıracağım" diye kandıran adamla uygulamayı yapan doktorun da yargılanacağını açıkladı.

ANNELERİNE ANLATTILAR

Diken'in haberine göre, Mısır'da üçü de 18 yaşın altında olan kız çocukları, Kovid-19'un aşısı olmamasına rağmen babalarına inandı ve eve giden doktorun kendilerine aşı yapacağını sandı. Doktorun müdahalesi sırasında bilinçleri kapanan üç kız çocuğu büyük bir acıyla uyandıklarında ne olduğunu anladı ve babalarından boşanan annelerine durumu anlattı. Anneleri, babalarından ve doktordan şikayetçi oldu.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Mısır'da, 2008'de yasaklanan kadın sünneti, 2016 yılında da suç olarak tanımlandı. Yasa, uygulamayı yapan doktorlara yedi yıla kadar talep edenlere ve uygulatanlara ise üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Şimdiye kadar kimseye ceza verilmemesinden yakınan kadın hakları savunucuları adli makamların konuyu ciddiye almasını istiyor.

ASYA VE AFRİKA ÜLKELERİNDE UYGULANIYOR

Uluslararası çok sayıda kurumun insan hakkı ihlali olarak nitelediği işlem ağırlıklı olarak Asya, Afrika'daki ülkelerde uygulanıyor. 'Dini inanç', 'hijyen konusundaki yanlış bilgiler', 'bakireliğin korunması' gibi 'nedenler' gerekçe gösteriliyor.

Ocak ayında 14 yaşındaki Nida Abdül Maksut, kadın sünneti uygulanırken hayatını kaybetmişti.

Dünya Manşet

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