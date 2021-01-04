Koronavirüs aşısı son durum! Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Aşı ilk kimlere yapılacak?

Vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle koronavirüs aşısı Türkiye'ye getirildi. Koronavirüs aşısı son durum! Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Aşı ilk kimlere yapılacak?

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, aşıların bu 14 günlük test sürecinden sonra onay alması halinde 'Seri Serbest Bırakma Sertifikası' verilerek aşılamanın başlayacağını belirtti. Kayıpmaz, daha önce yapılan incelemeler ışığında, bu inaktif koronavirüs aşısının aşılamadan 28 gün sonra istenilen düzeyde antikor oluşturduğunu kaydetti.Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Aşılar ülkemize geldi ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) uluslararası akredite laboratuvarlarında incelenmeye başladı. Her gelen partide alınan belli sayıda numune incelemeye tabi tutuluyor. Yaklaşık olarak 14 günlük bir süreçte; fizikokimyasal, biyokimyasal, immünokimyasal çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda aşılarla ilgili sterilite ve akut toksisite çalışmaları da yürütülüyor. 14 gün sonunda eğer standartlara uygun bulunur ise 'Seri Serbest Bırakma Sertifikası' veriliyor ve sonrasında da aşılar uygulanmaya başlıyor. Bu noktada aşıların 28 gün arayla 2 doz şeklinde insanlara uygulanması planlanıyor. Bu noktada 28 günlük aranın antikor yanıtının daha yüksek sağlanması açısından uygun olduğu daha önceki Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarında ortaya konmuştu. Bu çalışmalardaki olumlu sonuçlar göz önünde bulundurularak iki aşı dozu arasında 28 günlük sürenin uygulanmasına karar verildi" şeklinde konuştu.

AŞI İLK KİMLERE YAPILACAK?

14 test süreci bittikten sonra koronavirüs aşısı ilk olarak yoğun bakımda yatan hastalara uygulanacak. Daha sonra ise sağlık çalışanlarına uygulanacak. Zorunlu olmayan aşı, isteğe bağlı olarak uygulanacak.