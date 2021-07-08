Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı
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Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'ndan koronavirüs geçirenlere uygulanacak aşılarla ilgili yeni bir karar çıktı. Daha önce koronavirüs geçirenlere tek doz olarak uygulanması kararı alınan aşılar artık 2 doz olarak uygulanacak. Bugün yürürlüğe giren karar sonrası aşı randevuları da açıldı.

Koronavirüs aşılama işlemleri yurt genelinde büyük bir hızla devam ederken hastalığı geçirenlere tek doz olarak uygulanması planlanan aşı kararında tepkiler sonrası geri adım atıldı.

SIRASI GELENLER AŞISINI OLABİLECEK

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile aşı uygulamasında yeni bir yönteme geçildi. Buna göre, koronavirüs geçirip, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara da artık 2. doz yapılacak. Randevuların açıldığı 2. doz aşıda sırası gelenler aşısını olabilecek.

AŞI KİMLİĞİ İÇİN 2 DOZ İSTENİYOR

Avrupa'ya seyahatlerde istenen aşı kimliğinde hastalığı geçirseniz de 2 doz aşı olma zorunluluğu var.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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