Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'ndan koronavirüs geçirenlere uygulanacak aşılarla ilgili yeni bir karar çıktı. Daha önce koronavirüs geçirenlere tek doz olarak uygulanması kararı alınan aşılar artık 2 doz olarak uygulanacak. Bugün yürürlüğe giren karar sonrası aşı randevuları da açıldı.