Koronavirüs aşısı: Merkel, yoksul ülkelerin aşıya erişimi konusunda endişeli olduğunu söyledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yoksul ülkelerin koronavirüs aşısına erişimi konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yoksul ülkelerin koronavirüs aşısına erişimi konusunda endişeli olduğunu söyledi. Merkel bu açıklamayı, koronavirüs aşılarının adil dağılımının ele alındığı G20 zirvesinde yaptı.

ABD'nin 11 Aralık gibi erken sayılabilecek bir tarihte bazı Amerikalıların aşılanabileceğini duyurduğunu hatırlatan Merkel, konuyu küresel aşı ittifakı GAVI ile gündeme getireceğini söyledi.

Merkel, "Şimdi GAVI ile bu müzakerelerin ne zaman başlayacağı hakkında konuşacağız. Bu konuda henüz hiçbir şey yapılmamış olmasından biraz endişeliyim" diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı G20 zirvesi bu yıl pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleşti.

G20 ülkeleri Covid-19 aşılarının üretimini ve adil dağıtımını desteklemek için gereken acil finansmanın yanı sıra virüs tedavileri ve testleri konusunda da destek taahhüdünde bulundu.

Zirvede dünyanın zengin ülkeleri, ekonomileri krizden büyük zarar gören fakir ülkeleri destekleme sözü verdi. Ancak desteğin ne büyüklükte olacağı konusunda çok az ayrıntı paylaşıldı.

'Uygun fiyatlı aşı ve aşıya eşit erişim' sözü

Zirvenin kapanış bildirisinde, "Tüm insanlar için uygun fiyatlı aşı ve aşıya eşit erişimi sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız" ifadeleri yer aldı.

İngiltere de dahil olmak üzere pek çok zengin ülke bugüne kadar milyonlarca doz aşı satın almıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 liderlerine yaptığı çağrıda yoksul ülkeler için aşı bağışı yapmayı, endüstriyel ortaklıklar kurmayı ve hatta fikri mülkiyeti paylaşmayı önerdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından yönetilen ve herkes için testlere, tedavilere ve aşılara erişimi sağlamayı amaçlayan ACT-Accelerator adlı kurumun ihtiyacı olan 4.5 milyar dolarlık açığı kapatmak için daha fazla finansmana ihtiyaç olduğunu söyledi. Komisyon, Avrupa Birliği'nin yürütme organı.