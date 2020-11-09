Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı ücreti ne kadar? Prifzer ve BioNTech hangi ülkenin firması? Aşı ne zaman yapılacak?

İlaç devleri Prifzer ve BioNTech koronavirüs aşı çalışmalarında gelinen noktayı açıkladı. Peki, Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı ücreti ne kadar? İşte detaylar…