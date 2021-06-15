Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, kanser aşısı için 2023'ü işaret etti

Koronavirüs salgınının patlak vermesinin ardından 11 ay içinde Kovid-19 aşısını geliştiren Uğur Türeci ve Özlem Türeci, şimdi de kanser aşısı üzerinde çalışıyor. Finansman sorunlarından ötürü kanser çalışmalarında maksimum hızla ilerleme görülmediğini aktaran Uğur Şahin, "Artık durum değişti. Kovid-19 aşısından elde edilen gelir artık kanser ürünlerine yeniden yatırım haline getirilip eşzamanlı olarak çoklu projeler yürütülebilir" dedi.

Koronavirüs pandemisine karşı Batı aleminde ilk geliştirilen ve ilk acil kullanım yetkisi alan aşının mucitleri olan BioNTech kurucuları Uğur Şahin ile Özlem Türeci, aşıda kullandıkları mRNA teknolojisinin asıl hedefi olan kanserle mücadeleye ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

2023 MİLAT OLABİLİR

Almanya'nın Bild am Sonntag gazetesine konuşan Uğur Şahin ile Özlem Türeci, aşı araştırmalarına yatırımın artmasının kanser aşısı çalışmalarını da hızlandıracağını belirterek 2023'e işaret etti.

KOVİD-19 AŞILARINDAN ELDE EDİLEN GELİR KANSER ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK

Pandemiden önce 20 kanser aşısı adayı olduğunu, ama hep finansman sorunlarından ötürü bu çalışmaların hiçbir zaman maksimum hızla yürütülemediğini aktaran Uğur Şahin, "Artık durum değişti. Kovid-19 aşısından elde edilen gelir artık kanser ürünlerine yeniden yatırım haline getirilip eşzamanlı olarak çoklu projeler yürütülebilir. Uzun zamandır yürütülen projelerin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak kanser aşısı adaylarından birkaçı 2023'ten itibaren kullanım onayı için dosyalarını sunmaya hazır olabilir" dedi.

"ANAHTAR, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE"

Türeci de BioNTech olarak uzun zamandır kanserin tedavisini aşıda gördüklerini, Kovid-19 aşısında faydalandıkları mRNA teknolojisinin de bunun bir parçası olduğunu belirterek "Anahtar, bağışıklık sisteminde. Kanser tedavisinde bağışıklık sisteminin virüslere veya bakterilere karşı mücadelede milyonlarca yıllık evrim boyunca mükemmelleştirdiği mekanizmaları kullanılabilir" dedi.

"TEKNOLOJİLERE ŞİMDİ DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

BioNTech'in baş tıbbi sorumlusu olan kanser araştırmacısı immünolog, "Koronavirüs ortaya çıktığında biz hemen fark ettik ki, kanser araştırmalarında uzun yıllar boyunca geliştirilmiş araçlara ve teknolojilere tam da şimdi ihtiyacımız var" diye ekledi.

ÇİFT, SALGIN KOVİD-19 SALGINI ÖNCESİ KANSER AŞISI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDU

Türk çift, Covid-19 aşısında kullanılan mRNA teknolojisinin kanserle savaşta da büyük bir gelişme sağlayabileceğine inanıyor. Virüslerle mücadele eden bu teknolojinin, "bağışıklık sistemini eğiterek" tümörlerle mücadelede kullanılması hedefleniyor. Söz konusu teknoloji, halihazırda melonom ve beyin tümörleri gibi güçlü kanser türlerinin tedavisi için test ediliyor. Faz-2 aşamasında olan aşıların, 2023'te uygulanmaya başlanabileceği belirtildi.

Koronavirüse karşı geliştirilen aşıda kullanılan mRNA teknolojisi, insan bedeninde virüsle mücadelede gerekli olan proteinin üretilmesi için DNA'da saklanan genetik bilgiyi, hücre çekirdeğinden geçerek ilgili merkeze taşıyor. Virüslerle mücadelede kullanılan bu teknolojinin, tümörerle mücadelede bağışıklık sistemi üzerinde de kullanılması hedefleniyor.