Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı
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Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı

23.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:44
Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı

Almanya'da dün 962 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybederken, cansız bedenler krematoryumlarda yakılmaya başlandı. Bir günde 60 cansız bedenin yakıldığı Almanya'da koronavirüsün 17 farklı mutasyonuna rastlandığı ve bunların çevre ülkelere ulaştığı şüpheleri var.

Koronavirüs dünyayı derinden sarsmaya devam ediyor. Almanya'da bilim insanları virüsün şu ana kadar 17 farklı mutasyona uğramış hali olduğunu açıkladı.

Aşıların mutasyona karşı etkili olması umut edilirken, bu durumdan kurtulmanın en iyi yolunun izolasyon olduğu belirtildi. Mutasyon geçirmiş virüsün Almanya ile çevre ülkelere ulaştığı da sanılıyor.

BİR GÜNDE 60 CANSIZ BEDEN YAKILDI

Dün açıklanan verilere göre Almanya'da 962 kişi daha koronavirüs nedeniyle öldü. Birçok yerde ise koronadan hayatını kaybedenler krematoryumda yakılmaya başlandı.

Almanya'da koronavirüs kurbanlarının yaş ortalaması 80'in üzerinde. Ölenler özel tabutlara konuluyor ve tabutlar paketleniyor. Cesetlerin birçoğu yakılmaya gönderiliyor. Sadece Meissen kentindeki krematoryumda dün 700. kişi yakıldı. Şirketin müdürü Jörg Schaldach, bunun için üç mesai çalıştıklarını, günde 60 cansız beden yakabildiklerini söyledi.

Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı

NAZİ KAMPLARINDA DA VARDI

Almanya'da krematoryumlar özellikle Nazi toplama kamplarında meşhur olmuştu. Roma döneminden beri kullanılan krematoryumlar, buralarda yeniden inşa edilmiş ve gazla boğulan ya da çeşitli şekillerde öldürülen Yahudilerin cesetleri buralarda yakılmıştı. Günümüzde krematoryumda genellikle yüksek risk veya bulaşıcı hastalık taşıyan cesetler yakılıyor.

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