Koronadan daha tehlikeliler! Aşı karşıtlarının, aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı
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Koronadan daha tehlikeliler! Aşı karşıtlarının, aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı

Haberler.com - Haberler | Güncel

Tüm dünyanın beklediği koronavirüs aşısı şu anda pek çok ülkede uygulanırken, aşılama yapan bazı ülkeler normalleşme sürecini tamamladı bazıları ise o yolda devam ediyor. Ancak son dönemde koronadan daha tehlikeli bir sorun baş gösterdi. Aşı karşıtı grupların dijital mecralar üzerinden organize olarak, aldıkları randevulara gitmeyerek aşı hakkı kazananların haklarını boşa düşürdükleri iddiası sosyal medyada büyük tepki çekti.

Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşmaya devam ederken, aşılama süreçleri neredeyse tüm ülkelerde belirli bir noktaya geldi. Koronavirüs aşılaması yapan birçok ülke normalleşme sürecini tamamlarken, bazıları ise hayatı normale döndürebilmek adına yoğun çaba sarf ediyor. Ancak bu süreçte ortaya çıkan organize bir kötülük, virüsün yaydığı tehlikeyi unutturdu bile.

AŞILARIN ZİYAN OLMASINI SAĞLAMAYI MAHARET SAYIYORLAR

Koronavirüs aşısında sırası gelen vatandaşlar, randevularına giderek hastalıktan korunmaya çalışırken, aşı karşıtlarının dijital mecralar üzerinden organize olarak başvurdukları girişimler ise özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bazı aşı karşıtlarının, aşı randevusu alıp gitmedikleri ve bu şekilde zar zor temin edilen aşıların ziyan olmasını sağladıkları iddiası gündem yarattı. Aşı yaptırmamayı tercih edebilecekken işin bu tür bir organize kötülük eylemine varması çok sayıda kişinin tepkisine ne oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

İddiaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan ve bu kötülük girişimine tepki gösteren kullanıcılar dijital mecraları adeta yorum bombardımanına tuttu.

İşte o tepkilerden bazıları;

- E devletten aşı olmak istiyorum ya da aşı olmak istemiyorum butonu koysunlar. Olmak istemeyen çekilsin aradan bize sıra gelmiyor. Bana aşı çıksın ertesi gün olurum.

- Randevu alıp yaptırmayana ceza kitlesinler de şovu o zaman görelim.

- Pandemi başından beri canını dişine takmış sağlık çalışanına şov yapmaya ne gerek var, oradaki çalışan da sana bayılıyordu zaten... olmayın aşınızı ama çalışan emek verene saygısızlık yapmayın.

- Milli servet düşmanları bunlar. Onca ülke aşı bulmakta zorlanırken bunlar ellerine gelen fırsatı itip milletin hakkına giriyorlar.

Koronadan daha tehlikeliler! Aşı karşıtlarının, aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı
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Haber Yorumları (1)
VATANDAŞ : Terörden yargılamak lazım bunları. Devlet canla başla çalışırken pandemiyi bitirmek için, bu yapılan insanlık düşmanlığıdır. Aşı olmadan önce imzalanan sözleşmede de yazıyor; kimse sana zorla aşı yaptıramaz, ama aşı yaptırmak isteyen masum vatandaşın hakkına girme bari.
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