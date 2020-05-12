Koronada büyük tehlike! Hastaların yarısı virüsü hiçbir belirti göstermeyen insanlardan kaptı
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Koronada büyük tehlike! Hastaların yarısı virüsü hiçbir belirti göstermeyen insanlardan kaptı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili İrlanda'da yeni bir araştırma yapıldı. Dublin Üniversitesi Koleji'nden bilim insanlarını yaptığı araştırmaya göre, koronavirüse yakalanan hastaların yarısı virüsü hiçbir belirti göstermeyen insanlardan kaptı.

Koronada büyük tehlike! Hastaların yarısı virüsü hiçbir belirti göstermeyen insanlardan kaptı
12.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:38

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 289 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi. Koronavirüse karşı bilim insanları aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, İrlanda'da salgınla ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Dublin Üniversitesi Koleji'nde yapılan bir çalışmada, dünya genelinde yapılan 17 araştırmanın sonuçları analiz edildi. Bilim insanları, koronavirüse yakalanan hastaların yarısının virüsü hiçbir belirti göstermeyen insanlardan aldığını ifade etti.

SEMPTOMLARIN ORTAYA ÇIKMASINDAN ÖNCEKİ GÜNLERDE HASTALIK YAYILIYOR

İrlanda'da yer alan Dublin Üniversitesi Koleji'nden bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) 'presemptomatik' (belirtilerin ortaya çıkmadığı ilk 6 gün) dönemde ne kadar yayıldığını belirlemek 17 küresel çalışmayı analiz etti.

Çalışmada vakaların yüzde 50'den fazlasının nasıl enfekte olduklarına dair hiçbir fikri olmayan insanlardan oluştuğu ortaya çıktı.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, bir kişinin ateş ve kalıcı öksürük içeren Kovid-19'un ilk belirtilerini göstermesi ortalama 6 gün sürüyor. Ancak, hastalar semptomların ortaya çıkmasından önceki günlerde de hastalığı yayabiliyor.

Araştırmacılar, ülkelerin kademeli olarak normalleşme sürecine geçtiği bu zamanlarda, semptom göstermeyen Covid-19 hastalarının kontrol edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Koronada büyük tehlike! Hastaların yarısı virüsü hiçbir belirti göstermeyen insanlardan kaptı

Kovid-19, salgının geçen aralık ayında başlamasından bu dünya çapında 288 bini aşkın kişiyi öldürdü. Dünyadaki sağlık otoriteleri tarafından derlenen rakamlar da resmi olarak 4,2 milyonu geçkin vaka kaydedildiğini gösteriyor.

PANDEMİNİN GERÇEK BÜYÜKLÜĞÜ BİRKAÇ DAHA FAZLA OLABİLİR

Öte yandan, uzmanlar neredeyse tüm ülkeri etkisi alan pandeminin gerçek büyüklüğünün asemptomatik insanların tespit edilememesi ve yaygın testlerin olmaması nedeniyle birkaç kat daha yüksek olacağını düşünüyor.

Hong Hong, Singapur, İtalya ve virüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentininde dahil olduğu 17 uluslararası araştırmanın verilerinin kullanıldığı çalışmanın başyazı Miriam Casey ve meslektaşları, virüse maruz kalma ile ilk semptomların ortaya çıkması arasındaki zamanı incelediklerini açıkladı.

Koronada büyük tehlike! Hastaların yarısı virüsü hiçbir belirti göstermeyen insanlardan kaptı

KULUÇKA SÜRESİ 5,8 GÜN

Araştırmada, koronavirüsün insanlardaki ortalama kuluçka süresinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı benzer olarak 5,8 gün olduğu ifade edildi.

İrlandalı araştırmacılar, bulaşmanın çoğunun semptomların başlamasından üç gün önce ortaya çıktığını aktardı.

Güncel Manşet

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