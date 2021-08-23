Koronada burun akıntısı olur mu? Koronavirüs belirtileri değişti mi? Covid-19'da nezle ve boğaz ağrısı var mı?

Bahar alerjilerinde ve mevsim geçişlerinde burun akıntısı olması nedeniyle koronavirüsle karıştırılmaktadır. Normal grip ve koronavirüs arasındaki belirtiler ve farklılar nelerdir? merak edilmekte. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan araştırma sonucuna göre koronavirüs belirtilerinde büyük değişiklikler olmuştur. Peki, Koronada burun akıntısı olur mu? Koronavirüs belirtileri değişti mi? Covid-19'da nezle ve boğaz ağrısı var mı?

Corona virüs belirtileri, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi semptomlar ile kendisini gösterirken, bahar aylarında nezlesinin yaygınlaşması kafaları karıştırdı. Burun kaşınması, tıkanması, göz sulanması ve kaşıntısı görülen saman nezlesi zaman zaman koronavirüs belirtileri ile karıştırılmakta. Peki, Koronada burun akıntısı olur mu? Koronavirüs belirtileri değişti mi?Covid-19'da nezle ve boğaz ağrısı var mı?

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Buna göre, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Covid-19'a göre çok bulaştırıcılık özelliği daha yüksek olan mutasyonlu virüsler, çok hızlı ve daha kolay bir şekilde enfekte etme riski taşıyor. Mutasyonlu virüsün belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz: Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

-Baş dönmesi

-Bilinç durumunda bozukluk

-Baş ağrısı

-Hapşırma

-Geniz ve burun akıntısı

-İştahsızlık

-Titreme

Ciddi semptomlar;

Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Konuşma veya hareket kaybı

DELTA MUTASYONU BELİRTİLERİ NELER?

Koronavirüsün delta mutasyonu ilk defa Hindistan'da görülmüştü. Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini fark ettiriyor. Gençlerde yeni mutasyonlar ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Klasik Covid-19 hastalığının ana belirtileri ise yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı şeklinde biliniyor. Bu belirtileri gösterenlerin vakit kaybetmeden Covid-19 testi yaptırmaları isteniyor.