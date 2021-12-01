Korona yardımları ile Lamborghini aldı

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Lee Price, hazırladığı sahte belgelerle devletten 1.6 milyon dolarlık koronavirüs yardımı aldı.

LÜKS MARKA KIYAFET VE SAATLER KULLANMIŞ

Yetkililerin belgelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen şahsın devletten aldığı yardım paralarını gece kulüplerinde harcayarak kendisine lüks markaların saatlerini, kıyafetlerini aldığı ortaya çıktı.

LAMBORGHINI ARAÇ ALMIŞ

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kendisine Lamborghini marka araç da aldığı belirlenen Price, eylül ayında yapılan duruşmada dolandırıcılık ve kara para aklamaktan suçlu bulundu.

9 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Price'a 9 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca Price'a verilen 1.6 milyon dolarlık kredinin 700 bin dolarına el konulduğu açıklandı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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