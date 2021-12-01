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Korona yardımları ile Lamborghini aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Korona yardımları ile Lamborghini aldı

ABD'de sahte belgelerle devletten aldığı 1.6 milyon dolarlık koronavirüs yardımı ile kendine Lamborghini marka araç alan şahsa 9 yıl hapis cezası verildi.

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Lee Price, hazırladığı sahte belgelerle devletten 1.6 milyon dolarlık koronavirüs yardımı aldı.

Yetkililerin belgelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen şahsın devletten aldığı yardım paralarını gece kulüplerinde harcayarak kendisine lüks markaların saatlerini, kıyafetlerini aldığı ortaya çıktı.

Korona yardımları ile Lamborghini aldı

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kendisine Lamborghini marka araç da aldığı belirlenen Price, eylül ayında yapılan duruşmada dolandırıcılık ve kara para aklamaktan suçlu bulundu.

Price'a 9 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca Price'a verilen 1.6 milyon dolarlık kredinin 700 bin dolarına el konulduğu açıklandı.

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