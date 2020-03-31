Korona virüsüne karşı tıbbı maske ve eldivenli nikah Samsun İlkadım Belediyesi tarafından nikahlar korona virüs tedbirleri alınarak kıyılıyor.

Samsun İlkadım Belediyesi tarafından nikahlar korona virüs tedbirleri alınarak kıyılıyor. Gelin, damat, şahitler ve nikah memuru maske ve eldiven takarak önlem alırken, çiftin yakınları ise salon dışında bekletiliyor.

İlkadım ilçesinde bulunan Derebahçe Sosyal Tesisi'nde nikahlar, dezenfekte edilen salonlarda gelin, damat, iki şahit ve nikah memuru ile birlikte kıyılıyor. Korona virüsün getirmiş olduğu kısıtlamalar sonucunda çiftler maske ve eldiven ile törene katılırken, yakınları ise salon dışında bekletiliyor.

Nikah Memuru Ahmet Salih Atar, nikah sırasında hijyen konusuna dikkat çekerek, "Daha önceki zamanlardan nikah tarihlerini almış çiftlerimizin nikahlarını kıyıyoruz. Dünya ve ülkemiz çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Özellikle hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Bu anlamda belediyemizin almış olduğu tedbirler var. Sadece salona çiftleri ve şahitleri alıyoruz. Eldiven ve maske kullandırıyoruz. Ayrıca verdiğimiz maskeleri de belediyemizin kendi personelleri gönüllü olarak üretiyor. Bu anlamda da güzel bir katkı olmuş oluyor" dedi.

13 yıl evli kaldıktan sonra kısa bir ayrılık aşaması geçiren ve akabinde tekrar evlenen Hüseyin Hüsnü Konak ve Melike Batur Konak çifti yaşadıkları bu durumu ilginç bir o kadar da önemli olduğunu belirttiler. Belediyenin almış olduğu önlemler gayet ciddi ve başarılı olduğunu gördüklerini söyleyen Hüseyin Hüsnü Konak (40), "15 gün önceden nikah kıyılacağı günü belirlemiştik ama korona virüsünün bu derece büyüyeceğine ve bu seviyelere geleceğini bilmiyorduk. İlk defa böyle bir durum bizim başımıza geliyor. Mutluyuz. Normalde bizim bu 2. evliliğimiz. Böyle günlerde herkes kendine dikkat etsin. Allah evlenen çiftlere mutluluk versin" diye konuştu.

Nikahları kıyılan Kaan ve Sıla Akkaya çiftti ise 4 yıldır bu günü beklediklerini, kendi tedbirleri ve İlkadım Belediyesinin önlemleri doğrultusunda maskeli, eldivenli nikahlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: İHA