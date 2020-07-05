Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
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Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının arttığı iller arasında gösterdiği Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeden maskesiz sokakta dolaşan vatandaşlar, hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkmasıyla kendilerini eve kapattı.

05.07.2020 16:46 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:21

Koronavirüs vakalarının arttığı kentler arasında yer alan Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı, vatandaşlar eve kapandı.

Koronavirüs salgınından korunmak için evlerine kapanmayan vatandaşlar, sıcak havalar nedeni ile dışarı çıkmadı. Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar baş göstermeye başladı.

VATANDAŞLAR EVE KAPANDI

Öğlen saatlerinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte vatandaşlar kendilerini eve kapattı. Koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeden dışarı çıkıp hem maskesiz dolaşıp hem de sosyal mesafeye uymayan Diyarbakırlıları sıcak havalar eve kapattı. Kentin en işlek noktaları boş kalırken, dışarı çıkan vatandaşlar da gölgeliklerde zaman geçirdi.

GENÇLER, SUR ÇEVRESİNDE TEMİZLİK YAPTI

Öte yandan kentin boş olmasını fırsat bilen bir grup genç, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sur çevresinde temizlik yaptı. Diyar Kaya isimli genç, temizlik yaparak insanlara örnek olmak istediklerini söyledi.

Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı

Kaynak: İHA

Manşet

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