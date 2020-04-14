Korona virüsü yenen sağlık çalışanları alkışlarla taburcu oldu Korona virüsü yenen dört sağlık çalışanı, Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alkışlarla taburcu edildi.

Korona virüsü yenen dört sağlık çalışanı, Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alkışlarla taburcu edildi. Sağlık çalışanları alkışlarla taburcu edilirken duygusal anlar yaşandı. Koronayı yenen sağlık çalışanları arasında gönüllü olarak en ön safta çalışanların yanı sıra hastalığı yendikten sonra plazma bağışında bulunan doktor da yer alıyor.

Korona virüsü yenen dört sağlık çalışanı bugün Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu oldu. Bu sağlık çalışanlarından, hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde görevli genç asistan Dr. Birol Balçın, taburcu olduktan sonra tekrar görevine başladı. Balçın görevinin başına dönmesinin yanı sıra kendisi rahatsızlanmadan önce takip ettiği ve halen yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan doktor için plazma bağışında bulundu. Genç doktorun bu davranışı takdirle karşılandı. Balçın, "Çok zorlu süreç, hafif bir şekilde atlattım. Görevimin başına döndüm. 4 gün sürdü ve geçen hafta döndüm, plazma bağışında bulundum" dedi.

Taburcu olanlardan biri de Sultan Abdülhamid Han Hastanesi Anestezi Kliniğinin genç asistan Doktoru Burcu Sarı oldu. Sarı yoğun bakımda görev yaparken alınan bütün önlemlere rağmen yüksek bulaşma riski altında çalışırken korona virüse yakalanmıştı. Sarı, yapılan tedavilere cevap vererek izolasyon sürecini takiben görevine döndü. Genç doktor halen yoğun bakımdaki hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor.

Korona virüs tedavisi sonrası taburcu olan bir diğer sağlık çalışanı ise Dr. Hakan Gedikoğlu oldu. Bostancı Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. Hakan Gedikoğlu 1 Nisan tarihinde yüksek ateş ve solunum güçlüğü ile hastaneye geldi. Acil serviste yapılan kontrollerinde akciğerlerinde covid-19 bulgusuna rastlanan Gedikoğlu hastaneye yatırıldı. Zor bir tedavi sürecinin ardından yoğun bakıma girmeden başarı ile tedavisi tamamlanan Gedikoğlu bugün alkışlarla taburcu edildi. Gedikoğlu, "Sağlık personelimizin üstün gayretleri sonucu taburcu oluyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Korona virüse yakalanan Gamze Fincan isimli hemşire de gönüllü olarak çalıştığı klinikte 15 gün sonra hastalandı. 6 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Gamze Fincan, "Çok şükür çok iyi atlattım. Umarım herkes bizim gibi ayakta atlatır" dedi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş yaptığı konuşmada, "Hepsi birer kahraman, aralarında taburcu olup görevine dönen de var. Çok şükür sağlıklı bir şekilde kendisini taburcu ettik" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA