Korona virüsü yenen başhekim ve yardımcısı, 'immün plazma' bağışçısı oldular
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Korona virüsü yenen başhekim ve yardımcısı, 'immün plazma' bağışçısı oldular

Korona virüsü yenen başhekim ve yardımcısı, 'immün plazma' bağışçısı oldular
01.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:34

Korona virüsü yenen başhekim ve yardımcısı, 'immün plazma' bağışçısı oldular Çanakkale'de başhekim ve yardımcısı korona virüsü yendi Korona virüsü yenen 2 doktor 'immün plazma' bağışçısı oldu Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali ile Başhekim Yardımcısı Uz. Dr.

Korona virüsü yenen başhekim ve yardımcısı, 'immün plazma' bağışçısı oldular

Çanakkale'de başhekim ve yardımcısı korona virüsü yendi

Korona virüsü yenen 2 doktor 'immün plazma' bağışçısı oldu

ÇANAKKALE - Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali ile Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Alp Akça yeni tip korona virüs (Covid-19)'ü yenerek 'immün plazma' bağışçısı oldular.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, sağlık çalışanlarını da vurdu. Gece gündüz tam zamanlı mesai yaparak ön saflarda hastaları iyileştirmek için çalışan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali ile Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Alp Akça'da korona virüse yakalandı.

İlk testleri pozitif çıkan iki doktorun 14 gün boyunca ayrı evlerde karantinaya alınarak tedavi süreci başladı. Daha sonra karantina süresi biten doktorlara iki kere test yapıldı ve sonuçları negatif çıktı. Yoğun geçen tedavi sürecinin ardından tekrardan görev başına geçen doktorlar aynı zamanda şifa bekleyen hastalara da umut ışığı oldu. 'immün plazma' bağışçısı olan iki doktor, korona virüsüyle yaptıkları mücadele sürecini anlattı.

"Ailemizden ayrı başka bir evde kendimizi izole ettik"

Hastanede devamlı sahada görev yaptıklarını belirten Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali, "Hastanede çalışıyoruz, devamlı acil, yoğun bakım ve servis bölümlerinde bu tarz hastalarla irtibat halindeyiz, arkadaşlarımızla beraber muayene ediyoruz. Bu süreçte bilmediğimiz bir hastadan virüsü aldık. Sonuç olarak; şikayetlerimiz, halsizliklerimiz, nefes alma ve sırt ağrılarımız oldu. Bu durumlar yaşanınca test yaptırdık. Test sonucumuz pozitif gelince kendimizi başka bir evde izole ettik ve ilaç tedavisi başladı" dedi.

"Tat ve koku alma sıkıntılarımız oldu"

Tedavi sürecinde birçok şikayeti olduğunu da sözlerine ekleyen Dr. Tali, "Sonrasında bu süreç içerisinde tat ve koku alma sıkıntılarımız oldu. 14 günlük tedavi sürecinden sonra testlerimizi yeniden yaptırdık, çok şükür kalıcı bir hasar bırakmadan şikayetlerimiz de geçti. Kontrol testlerimiz de negatif geldi. Sonrasında arkadaşlarımızla beraber işimizin başına döndük. Testimiz pozitif çıktıktan sonra muayene olduk uzman arkadaşlarımıza. Arkadaşlarımız hastanede yatmadan tedavi sürecine başlamamızı önerdiler, ben de kabul ettim. Ailemden ve arkadaşlarımdan uzak ayrı bir eve çıktım.

İlk 2-3 gün kliniğim hafif ile ağır arasında geçti ve sonrasında ilaç tedavisine cevap verdi. Bu süreci evde kendi başımıza çok şükür atlattık" diye konuştu.

"Hastalarımıza umut ışığı olacağız inşallah"

Korona virüsü yenerek İmmün plazma bağışçısı olan Tali, "Tedavi olduktan sonraki 14 günlük süreçte yoğun bakımda tedavi bekleyen hastalarımıza bir umut ışığı olmak adına immün plazma bağışında da bulunacağız inşallah. Sağlık Bakanlığı'nın sistemine kaydımızı da yaptırdık, karşı taraftan bir cevap bekliyoruz. Uygun olduklarında ve çağırdıklarında her an plazmamızı vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

"Devamlı sahada, temas halindeydik"

Başhekim Opr. Dr. Ufuk Tali ile birlikte aynı dönemde korona virüse yakalan Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Alp Akça ise "Pandemi süreci başladıktan sonra hastanede işlerimiz yoğunlaştı. Devamlı sahada ve temas halindeydik. Genel önlemler dışında büyük bir önlem almadık. Sonuçta ne kadar önlem alırsanız alın bu virüs bulaşabiliyor. Test sonucumuz pozitif çıktı. Pozitif çıktıktan sonra tabii ki kendimizi izole ettik. Ben de Ufuk hocam gibi ayrı bir eve çıktım. Ailemizden ayrı iki haftalık bir süreç geçirdik" dedi.

"Ben hastalığı asemptomatik geçirdim"

Korona virüs tedavisinde semptom sorunu yaşamadığını kaydeden Akça, "Açıkçası bende semptom bazında büyük bir sıkıntı olmadı. Asemptomatik geçirdim desem yeridir. Daha sonradan testlerimizi tekrar ettirdik. Sonuçlar iki kez üst üste negatif çıkınca hemen görevimizin başına döndük. Tabii ki bizde plazma bağışçısı olduk. Sağlık Bakanlığı'na bilgilerimizi verdik, haber bekliyoruz. Uygun zaman gelince bağışımızı yapacağız. Umarım katkı sağlar bundan sonraki hastalarımıza ve şuan ki Covid-19 pozitif hastalarımıza, umut olur" açıklamasında bulundu.

Korona virüsü yenen başhekim ve yardımcısı, 'immün plazma' bağışçısı oldular

Kaynak: İHA

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