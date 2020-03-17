Korona virüsü sakatata ilgiyi arttırdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüsü sakatata ilgiyi arttırdı - Haber
Canan Karatay, Türkiye, Güncel

Korona virüsü sakatata ilgiyi arttırdı

Korona virüsüne karşı uzmanların kelle paçayı tavsiye etmesi sakatata olan ilgiyi artırdı.

17.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:00
Korona virüsü sakatata ilgiyi arttırdı

Korona virüsüne karşı uzmanların kelle paçayı tavsiye etmesi sakatata olan ilgiyi artırdı.


Korona virüsüne karşı dünya genelinde önlemler alınırken, Prof. Dr. Canan Karatay'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'korona virüsünden korunmak için mutlaka kelle paça için' açıklamasından sonra vatandaşlar sakatatçılara akın etti. Kelle, paça, ciğer, yürek, böbrek ve işkembe gibi ürünlerin birçok hastalığa faydalı olduğunu ifade eden Van esnafı, vatandaşların koruyucu özelliğinden dolayı kelle, paça ve işkembeye rağbet gösterdiğini söylediler. 30 yıldır bu meslekte çalıştığını belirten Cengiz Kuştutan isimli sakatatçı, "Şu anda eskiye göre daha fazla rağbet var. Vatandaşlar özellikle paça, işkembe ve kelleye rağbet gösteriyor" dedi.


Mir Sakatat işletmecisi Halis Gezer ise 24 yıldır bu meslekte olduğunu dile getirerek, "Kelle ve paça özellikle bağışıklık sistemine çok iyi geliyor. Korona virüsüne faydasını tam bilmiyoruz ama uzmanların dediği gibi iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü bütün hastalığa iyi geliyor. Şu anda yüzde 60 oranında bir rağbet artışı var" ifadelerini kullandı.


"Korona virüsünün ölümcül yanı 'Mers' virüsüne göre daha azdır"


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Demir ise korona virüsün güçlü ve hızlı yayılan bir virüs olmasına karşın ölümcül yanının daha az olduğuna vurgu yaparak, "Mers virüsüne karşı ölümcül yanı daha azdır ancak yayılma açısından hızlı yayılan bir virüs. Bizim çok dikkat etmemiz gerekir. Nitekim bu konuda Sağlık Bakanlığının takdire şayan ciddi önlemleri var. Öncelikle yiyecek ve içeceklere dikkat edilmesi lazım. Hijyen konusu zaten tüm Türkiye'ye yayıldı. Sebze ve meyvelerin çok yıkanması lazım. A, E ve C vitamini bakımından güçlü beslenmek lazım. Zencefil, zerdeçal, bal, propolis, karanfil, karabiberden oluşan karışım hazırlanabilir. Yine bol su içmek lazım" dedi.


Protein bakımından kelle paçanın tavsiye edilebilir düzeyde olduğunu belirten Demir, "Birçok Avrupa ülkesinde hatta uzak doğuda sarımsak ve soğan antibiyotik olarak kullanılıyor. Özellikle kelle paça da kış hastalıklarında ciddi katkı sunuyor. Yüzde 100 tedavi edebilir diyemeyiz fakat vücudun dış etkenlere karşı koruyucu olarak yenilebilir" ifadelerine yer verdi.


"Türkiye'nin geleceği açısından Sağlık Bakanlığının çok önemli olacağını düşünüyorum"


Dünyada birçok ülkenin yapamadığını Sağlık Bakanlığının yaptığına dikkat çeken Demir, "Bu çok önemli. Bu dönem zaten virüslerin üreme dönemi. Mevsim geçişlerinde biz zaten biliyoruz ki virüsler çoğalıyorlar ama bunu geçen seneye kıyasladığımızda bariz bir düşüş var. Bu da Türkiye'nin önleyici ve koruyucu alanında yaptığı çalışmalardan kaynaklanıyor. Bu konuda halk çok yönlü olarak bilgilendirildi. Bu anlamda Türkiye'nin yakın zamanda geleceği açısından Sağlık Bakanlığının çok önemli olacağını düşünüyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor
Karantinadaki umreci, ağlayarak yardım istedi: Kurtarın bizi Haber
Karantinadaki umreci, ağlayarak yardım istedi: Kurtarın bizi
Koronadan 2 bin kişinin öldüğü ülkede yaşayan oyuncu son durumu anlattı Haber
Koronadan 2 bin kişinin öldüğü ülkede yaşayan oyuncu son durumu anlattı
Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haber
Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Virüsün kaynağı kuruyor! Son günde yalnızca 1 yeni vaka tespit edildi Haber
Virüsün kaynağı kuruyor! Son günde yalnızca 1 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanı'nın takdir toplayan hareketi! Gazeteciden özür diledi Haber
Sağlık Bakanı'nın takdir toplayan hareketi! Gazeteciden özür diledi
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Benzine üçüncü büyük indirim geliyor
Benzine üçüncü büyük indirim geliyor
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı olmayın
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı...
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guido Senia Demet Akalın Mustafa Sandal Recep Tayyip Erdoğan
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Korona virüsü sakatata ilgiyi arttırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 11:09:46. #1.15#