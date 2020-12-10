Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu
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Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu

10.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:50

Diyarbakır'da, gördüğü koronavirüs tedavisinin ardından psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan Ayşegül D., bir binanın 13'üncü katından kendini boşluğa bıraktı. Giriş kapısının üzerindeki tahta zemine çarpan kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam saat 20.00 sularında Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı 256. sokakta bulunan bir sitede feci bir olay meydana geldi.

ÇATIYA ÇIKAMAYINCA PENCEREYE YÖNELDİ

41 yaşındaki Ayşegül D., bir süre önce eşinden boşandı. Koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatan kadın, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. İddiaya göre daha önce yaşadığı ve akrabasının bulunduğu siteye giden Ayşegül D., çatıya çıkmaya çalıştı. Çatı katının kilitli olduğunu gören kadın, daha sonra 13'üncü katta bina içerisindeki pencereye çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Ayşegül D., bina giriş kapısının üzerinde bulunan tahta zemine çarptıktan sonra yere düştü.

ÇEVREDEKİLER SESE KOŞTU

Sesin duyulması üzerine bölgeye giden vatandaşlar Ayşegül D.'nin yerde olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayşegül D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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