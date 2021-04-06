Korona virüste artışın böylesi

Sağlık Bakanlığının 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında yer alan haritaya göre, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde son 1 ayda korona virüs yoğunluğundaki artış eğilimi gözle görülür şekilde oldu.

Sağlık Bakanlığının 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında yer alan haritaya göre, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde son 1 ayda korona virüs yoğunluğundaki artış eğilimi gözle görülür şekilde oldu.

Muratlı'da korona virüs vaka sayıları her geçen gün yükseliyor. Mahalle mahalle salgının yoğunluğunu gösteren Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, artışı gözler önüne serdi. İlçede 6 Mart 2021 tarihindeki haritada korona virüs yoğunluğu belirli noktalarla gösterilirken, 6 Nisan 2021 tarihli haritada dört kat arttığı gözlemlendi. Muratlı'da bazı kırsal ve küçük mahalleler hariç vaka tespit edilmeyen bölge bulunmuyor.

Sağlık yetkilileri ise vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor ve mutlaka maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını bekliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı