Korona virüse yenik düşen Başkan Şengül son yolculuğuna uğurlandı
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Korona virüse yenik düşen Başkan Şengül son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüse yenik düşen Başkan Şengül son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir Covid-19 tedavisi gören Erzincan Merkeze bağlı, Mollaköy Belde Belediye Belediye Başkanı Kemal Şengül, toprağa verildi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir Covid-19 tedavisi gören Erzincan Merkeze bağlı, Mollaköy Belde Belediye Belediye Başkanı Kemal Şengül, toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden 55 yaşındaki Şengül, Mollaköy Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şengül'ün cenazesi, Mollaköy Beldesi'ne bağlı Yeşilyurt Mahallesinde defnedildi.

Covid-19 tedbirlerine riayet edilerek kılınan cenaze namazına, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İl protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Şengül'ün yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Belediye Başkanı Kemal Şengül, Mollaköy'e çok değerli hizmetleri oldu. Biz de onun anısını Mollaköy'de yaşatacağız. Burada bulunan değerli belediye başkanların da katkıları ile birlikte, biz de ismini yaşatacak hizmetleri sunacağız" dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Çok değerli bir abimi kaybettim. Üzgünüm kendisiyle sık sık görüşür yapacağımız hizmetler hakkında bilgi alışverişinde bulunurduk. Ailesine,sevdiklerine ve tüm Mollaköylülere başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

Evli ve 3 çocuk babası Şengül, 2019'da yapılan yerel seçimlerde Erzincan merkeze bağlı Mollaköy beldesinde 2 defa CHP'den belediye başkanı seçilmişti. - İSTANBUL

Korona virüse yenik düşen Başkan Şengül son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüse yenik düşen Başkan Şengül son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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