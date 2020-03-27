Korona virüse karşı dezenfeksiyon ünitesi Tokat'ın Erbaa ilçesinde korona virüsüne karşı önlem amacıyla çeşitli noktalara el dezenfekte istasyonları oluşturdu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde korona virüsüne karşı önlem amacıyla çeşitli noktalara el dezenfekte istasyonları oluşturdu.

Erbaa Belediyesi COVID-19 virüsüne karşı önlem amacıyla ilçede temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlara el dezenfekte istasyonları oluşturdu. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ilk etapta 20 noktada oluşturduğumuz istasyonların sayısını ilerleyen günlerde daha da arttıracaklarını ifade ederek, "Erbaa Belediyesi olarak şehrimizin tüm noktalarında gerekli bütün önlemleri almaya devam ediyoruz. Memleketimiz inşallah bu badireyi de bir an önce atlatır. En kısa sürede normal yaşantımıza geri döneriz" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA