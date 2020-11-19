Korona virüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan karalar doğrultusunda tedbirlerin ayrıntılarını açıkladı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan karalar doğrultusunda tedbirlerin ayrıntılarını açıkladı. Alınan kararların 20.11.2020 Cuma günü saat 20.00'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Meclis, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karaların detayını belirledi. Cuma günü saat 20.00'de sonra geçerli olan kararlar şu şekilde açıklandı: Alışveriş merkezleri ve kuaför gibi yerer saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet verirken, yeme, içme yerleri 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmaları ise saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği açıklandı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde 10.00 ile 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar ise gün içerisinde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilirken, çalışan vatandaşların ise çalıştığına dair belge bulundurması gerekiyor. Bu saatler dışında ise vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı