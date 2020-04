Korona virüs, tarihi yapılara ziyaretleri engelledi Korona virüs, tarihi yapılara ziyaretleri engelledi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan ve her yıl turistlerle dolup taşan tarihi yapılar, bu yıl virüs nedeniyle boş kaldı.

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan ve her yıl turistlerle dolup taşan tarihi yapılar, bu yıl virüs nedeniyle boş kaldı.

Beytüşşebap'a bağlı Başaran köyü yayla alanında bulunan ve her yıl ziyaretçilerle dolup taşan tarihi yapılar bu yıl korona virüs nedeni ile boş kaldı. Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar tarihi yapıların bulunduğu bölgeye gidemedi. Mehmet Gökçe isimli çoban, her yıl yüzlerce insanın bölgeye geldiğini bu yıl korona virüs salgını nedeni ile ziyaretlerin olmadığını söyledi. Gökçe, "Yıllardır burada hayvancılık yapıyorum. Burası çok eski bir yer, bu yüzden herkesin ilgisini çekiyor. Bu yıl kimse gelemedi virüs nedeniyle, inşallah bu salgın ülkemizi terk eder bizler de rahat bir nefes alırız. Her şeyin düzelmesi için dua ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA