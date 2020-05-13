Korona virüs sonrası Türkiye turizmde avantajlı olacak Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Bayram, korona virüs (Covid-19) salgının turizm sektörü üzerine etkisini değerlendirirken, salgın dönemindeki sağlık hizmetleri yönetimindeki başarısı ile Türkiye'nin, salgın sonrasında, yabancı turistler için önemli bir turizm hedefi olacağını söyledi.

PAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Bayram, dünya nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını etkileyen, hem yerel hem de uluslararası seyahat kısıtlamaları ile turizm faaliyetlerini durduran salgın sebebiyle havayolları ve konaklama işletmelerinin etkilenmesi ile yiyecek içecek işletmeleri, eğlence işletmeleri ve kongre ve toplantı etkinliklerinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Turizm sektörünün, oluşturduğu istihdam ve ekonomiye katkısı bakımında küresel ekonomideki önemine değinen Doç. Dr. Murat Bayram, "Dünya genelinde her 10 kişiden 1'inin yani 319 milyon kişinin turizm sektöründe istihdam ediliyor. Türkiye'nin 2019 yılı itibariyle turizmden doğrudan 34,5 milyar dolar gelir elde etti. Dünyanın en çok ziyaretçi ağırlayan ülkelerinden birisi oldu. Bu büyüklükteki istihdamı ile birçok ülkede, turizm sektörünün, Covid-19 salgınından en çok olumsuz etkilenen sektörlerden biri oldu. Salgının etkileri göz önüne alındığında uluslararası turizm faaliyetlerinde 2020 yılının ilk çeyreğinde %22 düşüş yaşanmış ve buna bağlı olarak 2020 yılı için oluşturulan senaryolarda %60 ile 80 arasında bir düşüş öngörülmektedir. Bu durum küresel ölçekte yaklaşık 3 trilyon dolar kayba ve 100 milyon kişinin işsiz kalmasına neden olabilecektir" dedi.

"Türkiye, turizmde avantajlı bir konumda olacaktır"

Salgın sonrasında, seyahat edenler açısından, güvenlik algısının, özellikle sağlık odaklı düşünüldüğünde Türkiye'yi turizmde avantajlı bir konuma getireceğine dikkat çeken Doç. Dr. Bayram, salgın dönemindeki sağlık hizmetlerinin yönetimindeki başarısı ile Türkiye'nin uluslararası destinasyon imajına olumlu katkı yaptığını söyledi. Türkiye'nin turizm konusundaki avantajları hakkında ise Bayram, "Türkiye, uluslararası alanda da kabul gören ve salgın ile test edilmiş olan güçlü sağlık alt yapısı ile turistlere güven vermektedir. Bu durum Türkiye'nin halihazırda öne çıktığı sağlık turizminde daha da çok talep edilmesine neden olacaktır. Türk turizminin avantajlı olduğu diğer bir unsur ise temizliktir. Tüketici araştırmalarında ve çevrimiçi tüketici değerlendirmelerinde de görüldüğü üzere konaklama işletmelerimizin en güçlü oldukları yön temizliktir. Ayrıca Türk turizmi uluslararası krizlere ve değişikliklere en hızlı uyum sağlayan bir yapıya sahiptir. Her ne kadar Covid-19 salgını, daha önceki hiçbir krize benzer olmasa da Türk turizm profesyonellerinin ve paydaşlarının bunu başarı ile yönetebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA