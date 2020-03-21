Korona virüs sonrası taleplere yetişmekte zorlanıyorlar
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Eskişehir, Yerel

Korona virüs sonrası taleplere yetişmekte zorlanıyorlar

Korona virüs sonrası taleplere yetişmekte zorlanıyorlar Korona'ya karşı tedbir olarak turşu suyu artık litrelik şişe ile alıyor Eskişehir'de, korona virüsüne karşı vücut dirençlerini arttırmak isteyen vatandaşlar şişe şişe turşu suyu alıyor.

21.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:41
Korona virüs sonrası taleplere yetişmekte zorlanıyorlar

Korona virüs sonrası taleplere yetişmekte zorlanıyorlar

Korona'ya karşı tedbir olarak turşu suyu artık litrelik şişe ile alıyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, korona virüsüne karşı vücut dirençlerini arttırmak isteyen vatandaşlar şişe şişe turşu suyu alıyor.

Eskişehir'de turşu suyu satan işletmelerde korona virüsü sonrasında yoğunluk yaşanıyor. Evlerine kapanan vatandaşların çoğu bağışıklık sistemini güçlendirmek için şişe şişe turşu suyu alıyor. Korona virüs öncesinde bardakla turşu suyu satan işletmeler artık litrelik şişelere döndü. Korona virüsüne karşı kendilerince tedbir almak isteyen vatandaşlar ise, turşu suyunu bolca tüketmeye başladı. Turşucu esnafı ise, vatandaşlara en fazla 3 litre satış yapıyor. Bu sayede stoklardaki suyun daha çok vatandaşa ulaşması planlanıyor.

"Günde yaklaşık 200 litre turşu suyu satılıyor"

Yaklaşık 30 yıllık turşucu olan Ünal Atalay, turşu suyu ile ilgili son durumunu anlattı.

Ünal Atalay, "Satışlarımızı tabi ki acili ve acısız turşu suyu olarak değişiyor. Günde en az 150-200 litre satışımız var şuanda. Son zamanlarda uzmanlar turşu suyu çok tüketmesini tavsiye ediyorlar. Turşu suyu ile gargar yapın diyenler de oluyor. Bu nedenle turşu suyu içinde hem şirke hem de tuz olduğu için, hem havaların soğuması hem de korona virüsüne karşı önlemler arasında olunca talepler çok artı. Ancak şöyle bir durum var, Eskişehir bardakla çok turşu suyu satardık. Vatandaş gelirdi, bardakla içerdi. Ama artık öyle değil. Bu korona virüsüne karşı aldığımız tedbirler neticesinde artık kimse dışarıda pek çok kalmıyor. Evden çıkıyor. Hemen işini yapıp geri dönüyor. O nedenle turşu suyunu da artık bardakla değil, şişe ile alıyorlar. Kimi 2-3 litre kimi ise fazla bile almak istiyor. Evdekiler için alıyorlar. Bu şekilde olunca artık bardaktan ziyade şişeli turşu suyu fazla satılıyor" şeklinde konuştu.

"Kişi başı en fazla 3 litre"

Eskişehir'deki bir diğer turşucu esnafı Güray Atalay, gelen her müşteriye turşu suyu dengeli bir şekilde yetişmek için kişi başı en fazla 3 litre sattığı ifade etti.

Güray Atalay konuyla ilgili konuşmasının devamında şunları söyledi: "Sokaklarda kimseler olmadığı için eskiden günde günlük 300-400 bardak turşu suyu satışımız varken şimdi bu bardak satışımız düştü. Ama bu turşu suyunun faydasından herkes yaralanmak istiyor. Bu nedenle de çok fazla şişe satışlarımız var. Bardak durdu ama turşu suyunu yine yetiştiremiyoruz. Şişeye yöneldi bütün müşterilerimiz. Onu da sınırlamayı çalışıyoruz. Bir müşteriye 3 litreden fazla vermiyoruz. Çünkü fazla versek herkese yetişmeyecek. Bazı müşterilerimizin kalbi kırılıyor ama malum sadece ülkemiz değil, dünya zor durumdan geçiyor. Herkesin sağlığı önemli. O nedenle tüm müşterilerimiz arasında bir denklik kurmayı çalışıyoruz" diye konuştu.

"Fiyatlar değişmedi"

Ayrıca Güray Atalay fiyatlar konusunda da her hangi bir değişiklik yapılmadığı belirterek, "Biz hiçbir turşu veya turşu suyun fiyatıyla oynamadık. Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza memnun tutmayı çalışıyoruz. Sonuçta bu sağlık için alınan bir ürün. Tüm vatandaşlarımız yararlansın istiyoruz" dedi.

"Evdekiler için aldım"

Bardakla turşu suyu tüketen ancak artık korona'ya karşı alınan tedbirler sonrasında şişe ile turşu suyu alan vatandaş Mehmet Akkartal, evdeki yakınlarına turşu suyu götürmek için litrelik şişe ile aldığı belirtti. Akkartal, "Turşu suyunu eve götüreceğim için şişe ile aldım. Normalde dışarıya çıktığımız zaman bardakta içiyorduk. Turşu suyu sağlığımıza faydalı olduğu için aile olarak içiyoruz biz. Ama malum Korona virüsü nedeniyle pek dışarıya çıkmıyoruz. Herkes evde. Eve götürmek için şişe ile aldım. Dışarıya çıktığımızda bir bardak içiyorduk burada ama şimdi eve götürmek için en mantıklı bir litre aldım" diye anlattı.

Korona virüs sonrası taleplere yetişmekte zorlanıyorlar

Kaynak: İHA

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Korona virüs sonrası taleplere yetişmekte zorlanıyorlar

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