Korona virüs maske ve dezenfektan stoklarını tüketti, kolonyaya talep arttı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Elazığ, Wuhan, Güncel

Korona virüs maske ve dezenfektan stoklarını tüketti, kolonyaya talep arttı

Türkiye'de ilk defa dün ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da maske ve dezenfektan stokları tükendi, kolonyaya da talep arttı.

11.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:11
Korona virüs maske ve dezenfektan stoklarını tüketti, kolonyaya talep arttı

Türkiye'de ilk defa dün ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da maske ve dezenfektan stokları tükendi, kolonyaya da talep arttı.


Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün dün itibariyle Türkiye'ye de sıçramasıyla birlikte alınan tedbirler üst seviyeye çıkartıldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kurumlar dezenfekte işlemiyle tedbirleri artırırken, vatandaşlar da kendi tedbirlerini almaya başladı. Kentte bulunan bir çok eczane ve medikal malzeme satan iş yerlerinde maske ve dezenfektan stokları tükendi. Elde bulunan maske ve dezenfektanın tükenmesiyle aracı firmaların malzemelerin geliş fiyatını ciddi oranda arttırdığı ileri sürüldü. Kolonyanın da virüse karşı faydalı olduğunun yayılması üzerine vatandaşlar yoğun talep göstermeye başladı.


'Maske ve dezenfektanlar depolarda yok'


Son 2 günde maske ve dezenfektan ciddi bir talep olduğunu aktaran eczacı Ayhan Tanrıverdi, "Şuanda depolarda da yok. Piyasada da yok satıyor. Halk tedirgin olduğu için satışlar ciddi anlamda arttı. Günde 60 kişiye yok diyoruz. Şuanda piyasada olmadığı için fiyatları da ciddi miktarda arttı" dedi.


Bugün iş yerini açtıklarından beri ciddi bir kolonya satışı olduğuna değinen Mehmet Aydoğdu, "İnsanlar panik haldeler çocuklarına kolonya almaya geldiler. Kolonya çok ciddi anlamda satılıyor. Bizim 10 liraya sattığımız kolonyalar karşı firmalar tarafından 20 liraya çıkarıldı. Dün dediler korona virüsü Türkiye ye geldi. Bugün fiyatlar çok arttı. Benim kolonya fiyatını bu dönemde artırmam haramdır. Biz birlik olmalıyız. Bir olumsuzluk varsa tüm millete gelmiştir. Bunu ticari olarak değil de vicdani olarak düşünelim. Şuanda elimizde dezenfektan bulunmuyor. Ama sipariş verdik. İlerleyen günlerde gelecek. Ben fiyat yükseltmeyi düşünmüyorum. Aldığım fiyata satacağım gerekirse.Bu bir hizmettir. Daha önce domuz gribi çıktı. Yine böyle talepler olmuştu. Dükkana giren insanların hepsi kolonya soruyor" ifadelerini kullandı.


Korona virüsünden korkmamak gerektiğini belirten vatandaşlardan Aziz Akyüz, "Biz tedbirimizi alalım sağlık bakanlığın açıkladığı uyarılara uyalım. Daha öncede birçok hastalık oldu. Onlar ile mücadele edildi. Bununla da mücadele edilir. Evimizde sabun ve temizlik eşyalarına önem veriyoruz. Kolonya aldım"diye konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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