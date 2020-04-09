Korona virüs işsiz bırakınca ustalığını maket villa yaparak sergiliyor
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Kahramanmaraş, Elbistan, Yerel

Korona virüs işsiz bırakınca ustalığını maket villa yaparak sergiliyor

Korona virüs işsiz bırakınca ustalığını maket villa yaparak sergiliyor Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uzun yıllar boyunca inşaatlarda çatı ustası olarak çalışan Metin Berk, korona virüs nedeniyle iş bulamayınca evinde maket villa yapıp satarak ailesini geçindiriyor Kahramanmaraş'ın...

09.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:07

Korona virüs işsiz bırakınca ustalığını maket villa yaparak sergiliyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uzun yıllar boyunca inşaatlarda çatı ustası olarak çalışan Metin Berk, korona virüs nedeniyle iş bulamayınca evinde maket villa yapıp satarak ailesini geçindiriyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uzun yıllar boyunca inşaatlarda çatı ustası olarak çalışan Metin Berk, korona virüs nedeniyle iş bulamayınca evinde maket villa yaparak ailesini geçindiriyor.

Evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Berk'in, mukavva ve ahşap parçalardan bin bir emek harcayarak yaptığı maketlerde, gerçeğinin tüm ayrıntıları yer alıyor.

Koronavirüs salgının etkilediği kesimlerden biri de inşaat ustaları ve işçileri oldu. Mecburen işsiz geçirdikleri kış mevsiminin ardından bahar aylarının gelmesi ile birlikte başlayacak inşaatlarda çalışarak ailelerini geçindirmeyi düşünen ustalar ve işçilerin tüm planları korona virüs salgını nedeniyle altüst oldu. Korona virüsün mağdur ettiği 41 yaşındaki Metin Berk isimli çatı ustası, iş bulamayınca ustalığını maket villa yaparak kullanmaya karar verdi. Evinin bir odasını, atölyeye dönüştüren Berk, mukavva ve ahşap parçalarını kullanarak villaların birebir aynısının maketlerini yapmaya başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle iş bulmakta zorlandığını belirten Berk, villa maketleri yapıp satarak aile ekonomisine katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

Bir maketi büyüklüğüne göre 5 ila 10 gün arasında tamamladığını ifade eden Berk, "Yıllarca inşaatlarda çatı ustalığı yaptım. Bizim meslekte kış mevsiminde zaten iş olmaz. Ama bir de bu korona virüs salgını çıkınca iş bulmak iyice zorlaştı. 4 aydır iş bulamıyorum. Ailemin geçimini de bir şekilde sağlamam gerektiği için ben de çatı ustalığımı bu şekilde kullanmaya karar verdim. Mukavva ve ahşap malzemeler kullanarak maket villa yapıyorum. Fotoğrafını gördüğüm bir evin ya da villanın birebir aynısını yapabilirim. Bu maketleri yapmam 5 ila 10 günümü alıyor. Ana omurgasını oluşturduktan sonra sanayide marangozlardan küçük ahşap parçaları kestiriyorum. Onlarla da balkon, pervaz ya da pencere gibi ince işçilik isteyen kısımları tek tek yapıştırarak yapıyorum. Bittikten sonra da isteğe göre boyuyorum. Aydınlatma için de led ampul kullanıyorum" dedi.

Maketlerin bahçesi için de suni çim kullandığını anlatan Berk, "Villaların bahçesini de tamamen birebir yapıyorum. Kamelyasından salıncağına kadar her şey var. Bahçe için suni çim ve yapay çiçekler kullanıyorum. Araba isteyenler için de oyuncak araba bile bırakıyorum. Böylece makete daha doğal ve gerçekçi bir görünüm sağlamış oluyorum. Genelde aldığım siparişlerin hepsi birbirinden farklı oluyor. Kimi müşteriler, evlerinin bir köşesine dekor amaçlı yaptırıyor. Çocukları için yaptıranlar var. Bazıları da büro ya da işyerlerinde kullanıyor. Böylece şu kriz günlerini atlatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Korona virüs işsiz bırakınca ustalığını maket villa yaparak sergiliyor

Kaynak: İHA

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Korona virüs işsiz bırakınca ustalığını maket villa yaparak sergiliyor
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