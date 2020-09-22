Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı
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Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı

Kütahya'da 47 yaşındaki Tecelli Kırdök, koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Altıntaş ilçesi Oysu köyü mezarlığına defnedilen Kırdök'ün cenaze sonrası tabutu yakıldı.

22.09.2020 20:06 | Son Güncelleme: 22.09.2020 21:07

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 47 yaşındaki Tecelli Kırdök, koronavirüs hastalığından hayatını kaybetti. Cenazesi Altıntaş ilçesi Oysu köyü mezarlığına defnedilen Kırdök'ün, cenaze sonrası tabutu yakıldı.

Altıntaş Oysu Köyü Muhtarı Mustafa Söyler, yaptığı açıklamada, "Tecelli Kırdök Eskişehir'de ikamet ediyor. Cuma günü rahatsızlığından dolayı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kendi aracıyla gitmiş. Hastanede yapılan test sonucu koronavirüs testi pozitif çıkmış. Solunum yetmezliği yaşayınca hastaneye yatırmışlar. Kendi arabasıyla gittiği hastaneden pazartesi ölüm haberini aldık. 3 çocuğundan ikisi Almanya'da olduğu için ve eşi karantinada olduğu için cenazesine çocukları ve eşi katılamadı.

Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı

"TABUTU DAYISI İLE BİRLİKTE YAKTIK"

Köy mezarlığımıza Eskişehir'den cenaze arabasıyla getirildi. Defin işlemleri sıkı güvenlik önlemleri altında yapıldı. Cenaze sonrası tabutun içerisine görevlilerin özel kıyafetlerini tedbirli bir şekilde koyarak bize söylendiği gibi tabutu dayısı ile birlikte yaktık. Tüm vatandaşlarımızı bu hastalık konusunda devletimizin istediği tedbirlere uymaya davet ediyorum. 47 yaşında hayatını kaybeden Tecelli Kırdök'e Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı
Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
RED: Tek kelime ile rezillik
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BURAK: Bilimle aramiz uzakdogudan daha uzak.ama hergun yerli ucak yapiyoruz...
Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
KADİR KADRİ: Coronadan vefat edeni kabire koyanın maskesi çenesinde. Korunmak için cenazenin tabutunu yakıyorlar. Bitmez kardeşim bu ülkede bu corana bitmez. Kendi aklınca sözde tedbir alıyorlar. Fıkra gibi.
Cevap Yaz 5 22 Yayından Kaldır
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