Korona virüs denetimi esnasında restoranda muhtara saldırı
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Korona virüs denetimi esnasında restoranda muhtara saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Korona virüs denetimi esnasında restoranda muhtara saldırı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulunan mahalle muhtarı, denetim sırasında bir restoranda saldırıya uğradı.

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulunan mahalle muhtarı, denetim sırasında bir restoranda saldırıya uğradı. Fotoğraf çekimi sırasında müşterinin saldırısına uğradığını ve darp raporu aldığını ifade eden muhtar Ali Beyaz, konuyla alakalı şikayette bulunduğunu dile getirdi.

Olay, Karasu ilçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan bir restoranda 31 Mart Çarşamba günü meydana geldi. Yeni Mahallesi Muhtarı Ali Beyaz, korona virüs denetiminde bulundukları bir restoranda fotoğraf çekimi sırasında bir müşterinin saldırısına uğradığını iddia etti. Muhtar Beyaz, saldırı sonrasında darp raporu aldığını ve konu ile alakalı şikayetçi olduğunu dile getirirken, ilçedeki diğer muhtarlar da saldırıyı kınadı.

Başından geçen saldırıyı aktaran Muhtar Ali Beyaz, "Korona virüs denetimleri için mekanlara yönelik gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde hem korona virüse yönelik uyarı ve tedbirlerin yer aldığı yazıyı asıyoruz hem de mekanlarda kurallara uyulup uyulmadığını denetliyoruz. Bu denetlemeler sırasında ilgili birimlere göndermek için gelen ekibin fotoğraflarını çekmek zorunda kalıyoruz. Denetim için gittiğimiz son mekanda ilgili birime göndermek için fotoğraf çekimi sırasında vatandaşın biri, 'Benim fotoğrafımı neden çekiyorsun' diye uyardı. Kendisine fotoğrafını çekmediğimi söyledim. Hatta telefonumu uzattım. Dilerseniz bakın, fotoğrafınız burada yok. O anki kargaşada yerinden fırladı ve bana şiddetli bir yumruk vurdu. Yumruk vurduktan sonra burnumda kanama oldu. Durumu o an emniyete bildirdim. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerle birlikte hastaneye gittim ve darp raporu aldım. Ardından gidip ifademi verdim. Şikayette bulundum. Süreç şu anda devam ediyor, yargının elinde. Bu denetleme süreci böyle devam ettikçe sorunlar yaşanacaktır. Biz muhtarlar, vatandaşlarla birebir karşı karşıya geliyoruz. Bu da bizim için sorun oluyor" dedi.

Çirkin saldırıyı kınıyoruz

Muhtar Ali Beyaz'a yapılan saldırıyı kınadıklarına değinen Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yassıgeçit Mahallesi Muhtarı Türker Tetik, "İçişleri Bakanlığı tarafından Vefa Destek Grubu adıyla muhtarlara denetleme yetkisi verildi. Muhtarlar olarak görevimizi yaparken, uğranan böyle bir çirkin saldırıya karşıyız. Yarın bu çirkin saldırılara biz de maruz kalabiliriz. Muhtar Ali Beyaz'ın arkasındayız. Hukuki ne varsa yapılacak" sözlerine yer verdi. - SAKARYA

Korona virüs denetimi esnasında restoranda muhtara saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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