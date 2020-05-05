Korona virüs, bin 400 yıllık ateşin yanmasına mani olamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüs, bin 400 yıllık ateşin yanmasına mani olamadı

Korona virüs, bin 400 yıllık ateşin yanmasına mani olamadı
05.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:37

Korona virüs, bin 400 yıllık ateşin yanmasına mani olamadı Kakava ateşi bu yıl sağlık için yandı Korona virüs tedbirli Kakava ve Hıdrellez şenliği Edirne'de baharın müjdecisi Kakava ve Hıdrellez şenlikleri korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık, barış ve kardeşlik için sembolik olarak...

Korona virüs, bin 400 yıllık ateşin yanmasına mani olamadı

Kakava ateşi bu yıl sağlık için yandı

Korona virüs tedbirli Kakava ve Hıdrellez şenliği

EDİRNE - Edirne'de baharın müjdecisi Kakava ve Hıdrellez şenlikleri korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık, barış ve kardeşlik için sembolik olarak yakılan ateşle kutlandı.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde baharın müjdecisi olarak binlerce yerli ve yabancı turistin katılımıyla kutlanan ve eğlencenin tavan yaptığı Kakava ve Hıdrellez şenliklerinde Kakava ateşi yakılır, ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Tunca Nehrine akın eden on binlerce vatandaştan kimileri dirençli olmak için nehirde ellerini yüzünü yıkar, kimileri köprüden atlayıp suda yüzer, kimi de dileklerini kağıda yazıp nehre atarken, bin 400 yıldır devam eden gelenek bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve roman vatandaşların kendi içlerinden seçtikleri temsilcisi Çeribaşı Fikri Ocak tarafından, Sarayiçi'nde sembolik olarak sağlık, barış ve kardeşlik için Kakava ateş yakıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, ülke genelinde korona virüs mücadelesi kapsamında, bugün 14 asırlık ateşin sembolik olarak yakıldığını söyledi.

"Sağlığın yerine hiçbir şeyin geçmemesi lazım ama geleneklerin de yaşatılması lazım" diyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kakava ateşinin sağlık, barış ve kardeşlik için sembolik olarak yakıldığını söyledi.

Çeribaşı Fikri Ocak da tüm insanlığa sağlık dilediğini belirterek, "2021 yılında Kakava şenliklerine tüm dünyayı ve Türkiye'yi davet etti.

Kakava ve Hıdrellez şenlikleri kapsamında Tunca Nehri kenarında her yıl gerçekleştirilen konser, dilek ve çeşitli etkinlikler bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da, Kakava ve Hıdrellez şenliklerinin kutlandığı Sarayiçi meydanına vatandaşların kutlama yapmaması için giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı ve alana girmek isteyen vatandaşlar alana alınmadı.

Korona virüs, bin 400 yıllık ateşin yanmasına mani olamadı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haber
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Haber
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haber
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haber
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Haber
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti Haber
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Kemanlı doğum günü sürprizi, karantina yurdundaki genç kızı ağlattı
Kemanlı doğum günü sürprizi, karantina yurdundaki genç kızı ağlattı
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek
Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı
Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Abdülhamit Gül Canan Kaftancıoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ozan Güven Pınar Altuğ Irrfan Khan Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ersun Yanal Loris Karius Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Korona virüs, bin 400 yıllık ateşin yanmasına mani olamadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 16:39:30. #1.14#
title