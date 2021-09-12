Son dakika haberleri... Koronavirüs akciğer kanserini taklit etti

Koronavirüs akciğer kanserini taklit etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta akciğer kanseri olan hastanın korona testi pozitif çıktı. Hastaya yapılan tetkikler sonucu koronavirüsün akciğer kanserini taklit ettiği belirlendi.

Kahramanmaraş dışında çalışan 52 yaşındaki N.T, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede sağ akciğerinde 4 santimetre çapında tümör tespit edildi. Kanser olabileceği şüphesiyle yapılan tetkikler sonrası N.T.'ye akciğer kanseri teşhisi konularak ameliyat yapılmasına karar verildi. Ameliyatı Kahramanmaraş'ta olacağını söyleyen hasta Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahine başvurdu.

Burada Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatoş Kozanlı tarafından yapılan tetkikler sonrası ameliyata girmesini söyledi. Ameliyat öncesi her hastadan alınan korona testi pozitif çıkan hasta endişe oluştururken, tedavisine başlanan N.T.'nin son testi negatif çıktı.

Dr. Fatoş Kozanlı, tedavi sonrası tomografisi çekilen N.T.'nin akciğerindeki tümörün yok olduğunu belirlerken şunları söyledi; "Hastanın sağ akciğerinde 4 santimetreye ulaşan bir lezyon tespit edildi. Sonra akciğer tomografisi çekiliyor ve yine sağ akciğer 4 samtimetre büyüklüğünde radyolojik özelliği olarak akciğer kanserine benzeyen lezyonlar görülüyor" dedi.

Hastanın başka şikayetinin olmadığını söyleyen Dr. Kozanlı, "Ön planda akciğer kanseri düşünülerek akciğer kanserini ekarte etmek için yapılan bir çalışma yapıyoruz. Bir operasyona planladık. Sağlık bakanlığımızın kuralları gereği ameliyata alacağımı her hastaya covit testi yapılıyor ve biz de pcr testi yaptık. Hastaya antiviral tedavi verdik ve evine geldik. 14 gün sonra yeniden başvurması ve negatife dönünce ameliyatı yapacaklarını söyledik. Hasta tedavisini oldu 14 gün sonra geldi ve artık negatifleşmişti. Ameliyata hazırladık. ve son kez bir akciğer tomografisi çektik ve lezyonun tamamen ortadan kalktığını gördük. Eğer akciğer kanseri olmuş olsaydı tümör bu şekilde ortadan kalkmazdı. Daha kendi çalışmalarımızı inceledik, Türkiye ve dünyadaki çalışmaları inceledik. Dünya literatürünü yeniden gözden geçirdik ve benzer bulgulara rastlamadık" dedi.